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高市民進黨團靜坐議事堂 播放影片批國民黨團暴力

2019-11-01 10:38聯合報 記者楊濡嘉／高雄即時報導

高雄市民進黨團今天針對昨天議會的藍綠衝突事件，譴責國民黨團「暴力」，並在進行總質詢的議員李柏毅質詢時間在議事廳前面「靜坐」抗議，一面播放昨天的衝突畫面，一面「控訴」國民黨議員「打人」，並用「黑道」一詞批國民黨。

民進黨議員再次呼籲，請假參選總統的高雄市長韓國瑜銷假回高列席議會，向市民說明預算編列情形，或者把預算留到明年大選之後再進行審查。

李柏毅質詢時，民進黨10位議員一字排開坐在議場前方走道，主持會議的副議長陸淑美一度拿出議事規則，要質詢的李柏毅回座位，但民進黨議員不為所動，繼續看影片譴責國民黨，後來李喬如、林智鴻回到座位，繼續批判國民黨團和韓國瑜。

民進黨議員說昨天有跟國民黨團協商，要把明年度的總預算等到大選之後再審，但國民黨團不要跟民進黨團協商。

昨天，國民黨團要民進黨團讓總預算付委，讓高雄市政得以進行，不要影響明年度的建設。陸淑美今天即表示，不是國民黨不跟民進黨協商，是民進黨不接受國民黨團提出的意見。

高雄市民進黨議員團今天在議事廳前面「靜坐」，一面播放昨天的衝突畫面，一面「控訴」...
高雄市民進黨議員團今天在議事廳前面「靜坐」，一面播放昨天的衝突畫面，一面「控訴」國民黨議員暴力。記者楊濡嘉／攝影
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