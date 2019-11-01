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高雄市民進黨議員譴責國民黨才是暴力

2019-11-01 10:38聯合報 記者謝梅芬／高雄即時報導

高雄市民進黨團今天上午利用市議員李柏毅質詢時間在議事會廳靜坐抗議國民黨使用暴力並播放昨天的影片。強調民進黨沒有要退回總預算，只是希望高雄市長韓國瑜親自來交付預算，並抨擊國民黨議員強烈護航。

民進黨籍議員李柏毅指，高雄市有許多暴力的傾向，是高雄市國民籍議員先使用暴力，李喬如說，國民黨籍劉德林議員的傷是同黨籍市議員曾俊傑造成的。林宛蓉是被劉德林用手扣住脖子。

李喬如說，民進黨只是希望韓國瑜能來議會交付審查，只是態度的問題，韓國瑜可能和美國在台協會碰面而請假，為何不能到市議會來一小時交付預算審查就好，指責國民黨團強烈護航，「這是黑道的行為」。

高雄市民進黨團今天上午利用市議員李柏毅質詢時間在議事會廳靜坐抗議國民黨使用暴力並...
高雄市民進黨團今天上午利用市議員李柏毅質詢時間在議事會廳靜坐抗議國民黨使用暴力並播放昨天的影片。記者謝梅芬／攝影
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