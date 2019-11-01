「學姐」遭性騷擾案下封口令？黃瀞瑩：細節不願多談

2019-11-01 10:15 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ／台北即時報導



柯市府爆出性騷擾疑雲，北市府副發言人「學姐」黃瀞瑩，疑似遭台北市長柯文哲的愛將、北市府顧問劉嘉仁性騷擾，劉被指以公事為由，將黃叫進辦公室內，還關門讓2人獨處，多次傳訊息給學姐。黃瀞瑩原本上午接受媒體訪問，但出面受訪後僅表示，「細節就不多談」。

黃瀞瑩要接受媒體採訪的消息傳出後，上午市府勞動局、社會局、人事處等都派人到現場了解。黃瀞瑩上午參加完市長室會議，副市長黃珊珊先出面受訪，她說，市府本來就有性騷擾的防治程序，會依程序成立委員會，對事件進行調查。

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黃珊珊也提醒媒體，依照性騷擾防治法規定，媒體、相關人員基於保護當事人的隱私，調查期間不要影響當事人的權益。此外，依程序委員會規定，調查結果會在一個月內完成調查。勞動局長賴香伶表示，依規定一個月內就會做成結論，告知雙方當事人。