芒果乾開基元祖？ 陳水扁點名趙少康

2019-11-01 09:18 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱台北即時報導



2020大選倒數，前總統陳水扁今天在臉書新勇哥物語提到，誰是台灣選舉史操作「芒果乾」鼻祖？陳水扁說，從前的「芒果乾」是「捍衛中華民國」，與今天的今日香港明日台灣「亡國感」大相逕庭。至於真正公職人員選舉操作「芒果乾」的鼻祖，扁認為，趙少康應該是開基元祖。扁也預測，2020「捍衛台灣」一定贏「中華民國保衛戰」。

陳水扁今天以「誰是操作芒果乾的鼻祖」發表看法，扁說，2020總統大選，韓國瑜不到半年就想競逐總統大位，韓的中國紅色背景，加上對習近平「一國兩制台灣方案」不敢正面回應，讓很多台灣人民充滿不安，「亡國感」頓時爆升。

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陳水扁認為，台灣選舉史最擅長操作「芒果乾」（亡國感）恐嚇牌的是國民黨。但從前的「芒果乾」是所謂「捍衛中華民國」的「中華民國保衛戰」，和今天擔心台灣香港化的「亡國感」，顯然大相逕庭。

回顧過去幾場選舉，陳水扁說，1994年的台北市長選舉，阿扁打出告別悲情，迎向快樂希望的訴求。新黨的趙少康則在電視辯論時，提出李登輝台獨時間表；阿扁當選，中華民國會滅亡，不就是所謂「芒果乾」的恐嚇牌嗎？站在旁邊的阿扁只是輕輕的回了一句，「有這麽嚴重嗎？」，就「快樂吃芒果乾」。

另外，陳水扁也提及1990年國民黨的挺李主流派，與反李的非主流派二月政爭，非主流派欲推出林洋港搭配蔣緯國對抗李登輝，搭檔參選總統、副總統。就有人在林蔣配誓師大會的連署活動，散發傳單指責「李宋集團」執政，已使「中華民國面臨亡國的時刻」，這頂多是國民黨內部操作「芒果乾」的序曲。但扁說，真正在公職人員選舉操作「芒果乾」的鼻祖，趙少康應該是開基元祖。

扁說，2000年選前，國民黨也操作「芒果乾」，說主張台獨的阿扁當選總統，中國解放軍就會打過來，外省人也會被阿扁趕去跳太平洋。阿扁不得不推出兒子陳致中明年要去當兵的宣傳影片「平安篇」，4年過去了，中國解放軍沒有因為阿扁當總統打過來。