親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
陳同佳案掀論戰
政治
軍事
綜合

駕駛注意！ 挺韓車隊下午北市遊行 下班改道避塞車

芒果乾開基元祖？ 陳水扁點名趙少康

2019-11-01 09:18聯合報 記者林麗玉╱台北即時報導

2020大選倒數，前總統陳水扁今天在臉書新勇哥物語提到，誰是台灣選舉史操作「芒果乾」鼻祖？陳水扁說，從前的「芒果乾」是「捍衛中華民國」，與今天的今日香港明日台灣「亡國感」大相逕庭。至於真正公職人員選舉操作「芒果乾」的鼻祖，扁認為，趙少康應該是開基元祖。扁也預測，2020「捍衛台灣」一定贏「中華民國保衛戰」。

陳水扁今天以「誰是操作芒果乾的鼻祖」發表看法，扁說，2020總統大選，韓國瑜不到半年就想競逐總統大位，韓的中國紅色背景，加上對習近平「一國兩制台灣方案」不敢正面回應，讓很多台灣人民充滿不安，「亡國感」頓時爆升。

陳水扁認為，台灣選舉史最擅長操作「芒果乾」（亡國感）恐嚇牌的是國民黨。但從前的「芒果乾」是所謂「捍衛中華民國」的「中華民國保衛戰」，和今天擔心台灣香港化的「亡國感」，顯然大相逕庭。

回顧過去幾場選舉，陳水扁說，1994年的台北市長選舉，阿扁打出告別悲情，迎向快樂希望的訴求。新黨的趙少康則在電視辯論時，提出李登輝台獨時間表；阿扁當選，中華民國會滅亡，不就是所謂「芒果乾」的恐嚇牌嗎？站在旁邊的阿扁只是輕輕的回了一句，「有這麽嚴重嗎？」，就「快樂吃芒果乾」。

另外，陳水扁也提及1990年國民黨的挺李主流派，與反李的非主流派二月政爭，非主流派欲推出林洋港搭配蔣緯國對抗李登輝，搭檔參選總統、副總統。就有人在林蔣配誓師大會的連署活動，散發傳單指責「李宋集團」執政，已使「中華民國面臨亡國的時刻」，這頂多是國民黨內部操作「芒果乾」的序曲。但扁說，真正在公職人員選舉操作「芒果乾」的鼻祖，趙少康應該是開基元祖。

扁說，2000年選前，國民黨也操作「芒果乾」，說主張台獨的阿扁當選總統，中國解放軍就會打過來，外省人也會被阿扁趕去跳太平洋。阿扁不得不推出兒子陳致中明年要去當兵的宣傳影片「平安篇」，4年過去了，中國解放軍沒有因為阿扁當總統打過來。

至於2020年，扁認為，蔡英文民調領先，完全是國民黨贏贏局賭到輸，黨內初選的亂局，初選過後的分裂；贏取初選的韓國瑜高雄市長做得又太令人失望，大選期間頻頻失言又讓很多人對他沒信心。蔡英文不用操作「芒果乾」，連反蔡的人也會有「亡國感」。可以預卜2020年「捍衛台灣」一定再贏「中華民國保衛戰」。

前總統陳水扁。本報資料照片
前總統陳水扁。本報資料照片
分享
圖／擷取自陳水扁臉書
圖／擷取自陳水扁臉書
分享

芒果中華民國陳水扁趙少康

相關新聞

影／中華民國應該沒有魔鬼 吳敦義盼蘇貞昌收回魔鬼說

2019-10-26 10:25

蘇嘉全送高價黑鮪禮盒 立院：為推展國會外交

2019-11-01 00:37

馬英九牛津演說 強調九二共識有助兩岸互信

2019-11-01 08:20

美眾院外委會通過台北法案 與參院版大致相同

2019-11-01 00:31

黃國昌扮美國隊長 兒子：怎拿神力女超人盾牌？

2019-11-01 00:16

密室協商背罵名 王金平：從不小看任何聲音

2019-10-31 20:10

國台辦記者會成介選平台？陸委會解析「操作方程式」

2019-10-31 19:37

呂秀蓮連署遭警「干擾」？鐵警局：僅是維護秩序

2019-10-31 18:42

反駁蔡正元 阿扁：任內沒提和平協議 是談國對國互動

2019-10-31 18:36

在中國高唱中華民國頌 劉家昌訝異陸官員竟做了這件事

2019-10-31 17:23

國發基金亂象 藍委劍指蘇貞昌

2019-10-31 16:49

走回戒嚴老路？ 國民黨批蔡失政

2019-10-31 16:23

礦業法修法再延 環團上演礦區實況

2019-10-31 16:20

美國不是真心挺台？從國會運作回應「疑美論」

2019-10-31 16:19

蔡英文周六台南輔選蔡賴是否同框？ 林宜瑾：有機會

2019-10-31 15:35

台北法案及智利取消APEC 蔡總統說話了

2019-10-31 15:29

影／維護選前治安 徐國勇宣示幫派犯罪零容忍

2019-10-31 15:28

穩定選前治安 徐國勇：將強力掃蕩黑幫

2019-10-31 15:26

美國會通過台北法案 國民黨：最終仍須靠自己

2019-10-31 14:51

高雄4年百億青年基金 第一年已籌到32億

2019-10-31 14:09

蔡正元的話聽聽就好？ 他勸蔡英文、陳水扁別再丟臉了

2019-10-31 14:07

眾議員：美國應承認台灣是國家

2019-10-31 13:55

「妳的女兒死了才好」 蔡沁瑜哽咽盼警方揪出網路霸凌網友

2019-10-31 13:13

韓國瑜桃園唯一藍天「復興區」造勢：原民偏鄉是蛋白區

2019-10-31 13:10

吳女曝14分鐘通話內容 同情張嘉郡對周柏吟「愛得很卑微！」

2019-10-31 13:01

一年650元暢遊國立博物館 故宮要推「愛台灣博物館卡」

2019-10-31 12:17

國民黨開鍘郭家軍 蔡沁瑜：郭台銘站台輔選不中斷

2019-10-31 11:55

故宮南院淪縣立活動中心？ 吳密察：會做有品質的展

2019-10-31 11:42

影／國發基金亂投資 立委質疑政治黑手

2019-10-31 11:34

綠揚言杯葛預算 藍：把議員當演員、蹭韓無下限

2019-10-31 11:30

陳吉仲擴大補助稻米 最強菜販：沒去海底撈打工浪費了

2019-10-31 10:43

影／王國材證實 世界飛安高峰會中港澳全缺席

2019-10-31 10:28

蘇嘉全送高價黑鮪禮盒 林志嘉稱國會外交

2019-10-31 10:01

故宮去中國化？ 院長吳密察：再怎樣也去不了

2019-10-31 09:59

再反駁一次展故宮國寶 吳密察：數位典藏網上看得到

2019-10-31 09:43

陳學聖列總統論文20疑點 今提檢舉書給教長

2019-10-30 09:43

又失言？韓國瑜辦公室：白白胖胖是形容民進黨貪腐文化

2019-10-29 11:02

韓國瑜狂打前瞻 行政院：韓和藍營縣市長立委不同調

2019-10-28 12:11

影／民進黨立委批韓國瑜政見：胡謅、髮夾彎、溜酸

2019-10-28 12:06
看更多

熱門文章

在中國高唱中華民國頌 劉家昌訝異陸官員竟做了這件事

2019-10-31 17:23

吳女曝14分鐘通話內容 同情張嘉郡對周柏吟「愛得很卑微！」

2019-10-31 13:01

【重磅快評】白胖洩漏吃相 民進黨更擔心曝光黑心腸

2019-10-31 12:26

韓唱軍歌惹到誰？陸軍官校校歌 一個理由絕不改詞

2019-11-01 08:00

民調／蔡英文領先1成5、陳同佳案4成5不滿僅2成4滿意

2019-10-31 12:04

「妳的女兒死了才好」 蔡沁瑜哽咽盼警方揪出網路霸凌網友

2019-10-31 13:13

綠粉專試算大選投票結果 高嘉瑜曝「英韓對戰結局」

2019-10-31 18:12

陳揮文建議韓國瑜挖角「學姊」 柯文哲：那要努力出價

2019-10-31 11:33

陳同佳案髪夾彎了又彎 林濁水：蔡團隊誤認是陰謀險招

2019-10-31 12:10

學姐違反行政中立？ 羅智強：黃瀞瑩五十步算小巫

2019-10-31 13:26

故宮去中國化？ 院長吳密察：再怎樣也去不了

2019-10-31 09:59

號角響起！獲家族支持參選 洪恒珠：蘇震清也動搖

2019-10-31 18:11

韓國瑜又出招：學貸免息！教部憂沒需要的學生貸款套利

2019-10-31 20:07

新聞眼／這場流血大戲 韓國瑜在不在都要演

2019-10-31 23:45

獨／預算書揭露 新購F-16飛交台灣 國軍將派員參與

2019-10-31 16:28

蘇嘉全送高價黑鮪禮盒 立院：為推展國會外交

2019-11-01 00:37

接任韓國瑜全國競總主委？ 朱立倫：尊重韓的決定

2019-10-31 11:52

放人形立牌諷韓國瑜 葉匡時：民進黨議員應該很高興

2019-10-31 10:47

蘇嘉全送高價黑鮪禮盒 林志嘉稱國會外交

2019-10-31 10:01

倒數2天 呂秀蓮爆連署遭干擾、警察不斷來關切

2019-10-31 11:39

蔡正元的話聽聽就好？ 他勸蔡英文、陳水扁別再丟臉了

2019-10-31 14:07

知識藍不支持韓國瑜是錯覺 張善政：綠表現不像民調領先10趴

2019-10-31 11:46

黃國昌扮美國隊長 兒子：怎拿神力女超人盾牌？

2019-11-01 00:16

綠委評軍歌不符本土籲修正 國防部：尊重歷史原創

2019-10-31 10:16

國民黨開鍘郭家軍 蔡沁瑜：郭台銘站台輔選不中斷

2019-10-31 11:55

馬英九牛津演說 強調九二共識有助兩岸互信

2019-11-01 08:20

韓國瑜傾聽之旅桃園慈湖謁陵 百歲老榮民見韓激動落淚

2019-10-31 10:45

張善政：郭台銘還是可能投韓國瑜

2019-10-31 11:25

韓國瑜桃園唯一藍天「復興區」造勢：原民偏鄉是蛋白區

2019-10-31 12:21

影／民進黨基隆立委分裂 卓榮泰：登記後黨紀嚴明處置

2019-10-31 19:51

密室協商背罵名 王金平：從不小看任何聲音

2019-10-31 20:10

軍事院校校友總會紀念蔣中正誕辰 發出選舉動員令

2019-10-31 12:38

買F-16C/D戰機比F-35還貴？ 國防部：這樣比不公平

2019-10-31 12:23

影／韓粉警告綠營議員別來拜票？ 警：將通知當事人到案說明

2019-10-31 12:52

張睿倉背發光氣球吸睛 洪慈庸送色鉛筆菜瓜布實用

2019-10-31 10:12

韓吳朱周六同台 朱立倫接韓國瑜競選主委受注目

2019-11-01 00:02

自提不分區立委惹議 吳敦義今再回應

2019-10-31 10:05

影／桃園傾聽之旅 韓國瑜嗆告名嘴 再批蔡英文迷戀民調

2019-10-31 17:40

連署能過關？ 呂秀蓮：盡人事聽天命

2019-11-01 00:25

高市議會為韓國瑜開戰 藍綠爆發流血衝突

2019-10-31 23:53
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top