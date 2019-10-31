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密室協商背罵名 王金平：從不小看任何聲音

2019-10-31 20:10聯合報 記者鄭媁／即時報導

前立法院長王金平。照片／王金平辦公室提供
前立法院長王金平。照片／王金平辦公室提供
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外界批評立法院過去的「密室協商」，前院長、國民黨立委王金平今在臉書表示，「知我者謂我心憂，不知我者謂我何求。從他握住議事槌的那一刻開始，就用一生來捍衛國會自主權，更是貫徹尊重少數、包容多元的理念。

王金平說，為什麼朝野協商很重要？因為一旦少了這個過程，除了很多重要法案、預算都不會順利通過外，進一步，也是讓台灣的發展受到阻礙。

但王金平認為，遺憾的是，從2016年民進黨全面執政以來，黨意凌駕民意，府院伸手主導國會的運作，尊重、包容、接納不同聲音的國會價值已經蕩然無存，許多爭議法案，諸如轉型正義、年金改革、一例一休等，都藉著席次優勢，如同坦克般一案一案的輾過去，換來的卻是社會動盪和族群衝突，民怨四起。

王金平說，回想起2008年他還擔任立法院長時，雖然那時候國民黨委員是絕對多數，但是他從來沒有小看過任何人的聲音，就是因為他深刻了解，以強凌弱或許能換來一時的快意，但日後風水輪流轉，勢必要付出更激烈的代價。朝野協商是法律賦予立法院長的職權，更是責任和義務。

「政治無他，耐煩而已，」王金平說，雖然有時被冠上「黑箱作業」、「密室協商」等罵名，但在這17年的院長生涯裡，每年立法院有好幾千件的預算案，沒有協商，就無法順利通過，3500多案的法案，也就沒辦法順利三讀，國政推動也將因此停擺。所有參與協商的人，共謀共議、互有取捨，其實才是真正帶領台灣向前走的無名英雄。

王金平說，他從未想替自己謀求些什麼，唯一心願，就是期盼在國會穩定的運作下，國家能夠長治久安、繼續向前。

王金平立法院國民黨

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