韓國瑜龍岡平鎮後援會 支持者激動衝管制線想握手
2019-10-31 19:43
聯合報 記者張弘昌
／即時報導
國民黨總統參選人韓國瑜，今連跑大溪僑愛社區、八德陸光、中壢華勛等眷村，受到民眾夾道歡迎，傍晚場龍岡平鎮後援會成立會場，現場國旗飛揚，韓粉一見偶像到來，激動得差點衝出管制線，紅龍繩一度支持不住。韓國瑜上台還直說抱歉，沒有辦法握到每一個人的手。
韓國瑜今天上午從慈湖蔣公陵寢首站，緊接著到上山，抵復興區原住民族自治行政區，接著下山到大溪老街連拜2間宮廟，行程非常緊湊，最後一場活動趕赴平鎮區成立後援會。
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下午4點40分許韓國瑜剛抵達會場，在立委呂玉玲、陳學聖等人陪同，群眾夾道歡迎，走了10多分鐘才走上舞台，由里長代表致贈包子、粽子、蒜頭，祝福他高票當選，隨後韓國瑜分別為後援會幹部授旗。
韓國瑜致詞稱讚，今天天氣這麼好，大家眼神笑瞇瞇，眼神充滿著期待。接著韓國瑜話鋒一轉，砲轟民進黨執政不力，走訪全台各行業都在喊苦。
韓國瑜表示，他年輕時也很奮鬥辛苦，白手起家創業者，不論是透過標會、向父母兄姊妹借款，只要努力些都能有成果。反觀現在，各行各業都對未來沒有希望，沒有一個行業對未來充滿信心，綠營執政3年半卻繳不出像樣成績單，卻只會抹黑、造謠，籲請選民支持，會為人民謀福利的韓國瑜。
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