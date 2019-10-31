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反駁蔡正元 阿扁：任內沒提和平協議 是談國對國互動

2019-10-31 18:36聯合報 記者丘采薇／台北即時報導

前總統陳水扁。圖/翻攝陳水扁臉書
前總統陳水扁。圖/翻攝陳水扁臉書
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前總統陳水扁今天透過媒體群組表示，「蔡正元真的講話不可信，沒憑沒據，卻瞎掰胡扯阿扁總統2004年2月開記者會，宣布要跟中國簽訂由蔡英文主委起草的『和平協議』，有夠莫名其妙！」

陳水扁說，蔡正元臉書大言不慚地說，蔡正元講話比蔡英文更可信，「蔡正元公開說，2004年2月陳水扁召開記者會宣布，要跟中國大陸簽訂『和平協議』。這個『和平協議』的起草人是當時陸委會主委蔡英文。」蔡正元也公開說明，「陳水扁的和平協議，是蔡英文起草的，這件事也是有憑有據。」

對此陳水扁強調，他任內推動的是「兩岸和平穩定的互動架構」，不是「和平協議」。也拿來2004年全民防衛性公投作為第二案「對等談判」，訴求民意是否支持？2004年2月3日整個國際記者會發言，和「兩岸和平穩定的互動架構」內容，從頭到尾沒提到「和平協議」，一大堆的前提和具體條件，蔡正元怎麼可以爭眼說瞎話公開說謊呢？難怪蔡總統說蔡正元的話，聽聽就好，不用信。

陳水扁說，再說該兩岸和平穩定互動架構，是扁政府國安團隊包括行政院、陸委會、國防部、外交部等相關單位共同討論修正，最後提報總統也是國安會主席阿扁修飾核可才對外公布，「阿扁從來沒有叫陸委會蔡英文主委去起草，那是國安會秘書長要去召集相關部會開會討論的事。陸委會只是參與草擬者之一。蔡正元你的有憑有據的證據又在哪裡？」

陳水扁指出，他任內的「兩岸和平穩定的互動架構」，是國對國，「台灣中國，一邊一國」的的架構。不是兩岸同屬「一個中國」，再衍生「一中各表」、「一國兩制」、「一國兩區」、「一中兩席」的韓國瑜版的「和平協議」。韓國瑜的「和平協議」跟西藏的「和平協議」沒有兩樣。

他也說，何況阿扁總統主張兩岸「對等談判」必須依循「一個原則、四大議題」來進行主權爭議，在和平及排除軍事威脅的前提下，承諾不以片面方式改變台海現狀。四大議題則是「建立協商機制」、「對等互惠交流」、「建構政治關係」、「防止軍事衝突」。阿扁站穩台灣主權獨立的立場，國民黨總統參選人韓國瑜自失國家主權的論調，根本沒辦法相提並論。

蔡正元陳水扁韓國瑜

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