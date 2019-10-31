號角響起！獲家族支持參選 洪恒珠：蘇震清也動搖

2019-10-31 18:11 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ／屏東即時報導



立法院長蘇嘉全妻子洪恒珠，昨天透過友人向民進黨屏東縣黨部，遞交退黨切結書，明天開始，也向農業生物科技園區遞出假單投入選舉，洪恒珠說，拋開黨員身份的包袱，並獲得家族的支持，連姪子蘇震清也動搖，代表選戰號角響起，自己會全力衝刺，穩紮穩打贏得屏東鄉親肯定。

洪恒珠27日成立競選總部後，各界仍有質疑聲浪，更認為洪是作勢讓蘇家掌握籌碼爭取不分區。洪恒珠表示，有民進黨的身分在，處處被做文章，如今已放棄民進黨終身黨員的身分，拋下包袱後，更可以專心投入選戰。而民進黨屏東縣黨部，證實已收到洪恒珠的退黨切結書，將依照黨內程序辦理，但仍希望全案能往好的方向發展。

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蘇嘉全姪子立法委員蘇震清日前，曾對嬸嬸洪恒珠參選一事發布新聞稿表示，「自己是晚輩，對於長輩的事情，晚輩真的不好置喙，但家族對於洪恒珠的參選都表示反對，接下來還是會持續溝通，希望能有圓滿結果。」

對此，洪恒珠表示，近日家族認為蘇震清受到委屈，表示將全力相挺；被問及蘇震清是否也轉向支持？洪則回應「我是她嬸嬸耶，你說呢」，並進一步解釋蘇震清態度已有所動搖。