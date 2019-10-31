影／桃園傾聽之旅 韓國瑜嗆告名嘴 再批蔡英文迷戀民調
2019-10-31 17:40
聯合報 記者陳煜彬 林雍琁
MNG小組／桃園即時報導
國民黨總統參選人韓國瑜今明兩天都在桃園進行傾聽之旅，今天(31日)上午先到了慈湖謁陵，現場老榮民激動落淚，接著再到角板山公園出席原住民後援會成立，一整天行程滿檔。下午受訪時，被問及名嘴陳東豪在政論節目爆料，說韓國瑜在北農總經理任內常常睡到中午才上班，甚至在酒醉後把酒瓶打破要刺人，韓國瑜表示已經委請律師，準備提告。
韓國瑜並指，對他的抹黑已經到了一黑、二黃、三花、四白，他兩度重申「我這一輩子從來沒有拿酒瓶子打破去刺人」，韓國瑜表示自己也認識陳東豪，不解為什麼陳東豪不去跟他查證，因此他已經委請律師準備提告，韓國瑜無奈地說，「知識分子昧著良心講話，能夠心安嗎」？
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近來韓國瑜的民調雖然漸有起色，但仍與總統蔡英文有段差距，對此韓國瑜說從政的人首先要想人民在想什麼、憂愁什麼、在乎什麼，他強調「民心比民調重要」，韓國瑜提到自己從屏東一路向北，深深感覺到人民過得很辛苦，他呼籲蔡英文不要整天迷戀冰冷的民調數字過乾癮，更說希望蔡總統在剩下來的兩百多天任期中，好好地為人民打拚、服務還能挽回民心。
而針對法院判決北市警察在驅離太陽花逾越比例原則，因此判北市警局要賠償百餘萬，雖還可上訴，但引起社會譁然。對此，韓國瑜說警察是依法行政，這樣的判決對警察士氣打擊太大，未來在執行公務上恐怕會裹足不前，他認為這不是台灣民眾之福，更為員警抱屈，大呼該判決「非常不公平」。
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