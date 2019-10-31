在中國高唱中華民國頌 劉家昌訝異陸官員竟做了這件事

2019-10-31 17:23 聯合報 記者 聯合報 記者 林政忠 ／即時報導



知名導演劉家昌今天在臉書貼文，他可能是2300萬台灣同胞，唯一在大陸公然敢唱「中華民國千秋萬世直到永遠」的人，他不是做什麼偉大的事，只是手持中華民國身分證，不管身在何處，他以中華民國為榮，盡一分國民的義務罷了。

劉家昌說，他帶著台灣人唱中華民國，星馬人唱中華民族，說明不管是拿哪一個國籍，散布在世界各地的中華民族一員，都是不忘本的中國人，想不到的是當場的大陸官員給了我們熱烈的掌聲，「我想他們也會尊重有人格、有原則、有種的人」。

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劉家昌也向蔡英文總統喊說，妳也拿中華民國身份証，還當中華民國總統，卻喊出捍衛台灣主權，澎湖金馬不要了嗎？你們一小撮人躲在台灣島裡用謊言挑撥族群，從不敢走出去，到處斷交，更不敢正面向對共產黨説「不」。

他指出，9月15日有新加坡、印尼、馬來西亞、舊金山歌迷，來龍虎山華泉小村訪問，他從台北趕過去。當地政府統戰部、國台辦、外事辨的領導都參加聚餐，餐後在酒店大堂，馬來西亞今春小姐彈琴， 全體合唱中華民國頌、梅花。剛好碰到台灣警界旅遊團也參加大合唱，沒想到大陸畫家也會唱也參加，這種感人的情景，很多人哽咽。

劉家昌說，他帶著台灣人唱中華民國，星馬人唱中華民族，說明不管你是拿哪一個國籍，散布在世界各地的中華民族一員，都是不忘本的中國人，想不到的是大陸官員給了我們熱烈的掌聲，他們的格局大氣， 能理解海外同胞的心聲，展示了同胞愛 。可惜少數的台灣政客為了權利，教育下一代欺宗㓕祖 ，讓台灣年青人做沒有國籍的人，何其可悲。

他也表示，民進黨每天在他FB問敢在大陸提中華民國嗎？現在給你們看實景的影片，共產黨非但沒抓、也沒説他，「他們給我的是掌聲，我想他們也會尊重有人格、有原則、有種的人」。