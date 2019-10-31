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韓國瑜：太陽花國賠案打擊警察士氣、非常不公平

2019-10-31 17:21聯合報 記者陳夢茹／桃園即時報導

國民黨總統參選人韓國瑜今日下午在桃園市八德陸光活動中心受訪，除痛批蔡政府執政一蹋糊塗外，媒體問及昨日太陽花國賠案，一審判北市警賠百萬元，韓國瑜直呼該案對警察非常不公平。

韓國瑜今日到桃園展開2天的傾聽之旅，下午在八德陸光活動中心受訪時，談及昨日台北地方法院判台北市警察局需賠百萬元，韓國瑜表示，警察完全依法行政，這判決非常打擊警察士氣，若未來執勤有陰影，不是台灣社會之福，對警察非常不公平。

國國民黨總統參選人韓國瑜今日下午在桃園市八德陸光活動中心受訪，談及太陽花國賠案，...
國國民黨總統參選人韓國瑜今日下午在桃園市八德陸光活動中心受訪，談及太陽花國賠案，韓國瑜直呼該案對警察非常不公平。記者陳夢茹／攝影
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