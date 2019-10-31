韓國瑜：太陽花國賠案打擊警察士氣、非常不公平

相關新聞
影／中華民國應該沒有魔鬼 吳敦義盼蘇貞昌收回魔鬼說2019-10-26 10:25
美國不是真心挺台？從國會運作回應「疑美論」2019-10-31 16:19
影／太陽花國賠案 柯P:不應全由基層員警負責2019-10-31 18:26
號角響起！獲家族支持參選 洪恒珠：蘇震清也動搖2019-10-31 18:11
影／桃園傾聽之旅 韓國瑜嗆告名嘴 再批蔡英文迷戀民調2019-10-31 17:40
在中國高唱中華民國頌 劉家昌訝異陸官員竟做了這件事2019-10-31 17:23
國發基金亂象 藍委劍指蘇貞昌2019-10-31 16:49
走回戒嚴老路？ 國民黨批蔡失政2019-10-31 16:23
礦業法修法再延 環團上演礦區實況2019-10-31 16:20
蔡英文周六台南輔選蔡賴是否同框？ 林宜瑾：有機會2019-10-31 15:35
台北法案及智利取消APEC 蔡總統說話了2019-10-31 15:29
影／維護選前治安 徐國勇宣示幫派犯罪零容忍2019-10-31 15:28
穩定選前治安 徐國勇：將強力掃蕩黑幫2019-10-31 15:26
美國會通過台北法案 國民黨：最終仍須靠自己2019-10-31 14:51
高雄4年百億青年基金 第一年已籌到32億2019-10-31 14:09
蔡正元的話聽聽就好？ 他勸蔡英文、陳水扁別再丟臉了2019-10-31 14:07
眾議員：美國應承認台灣是國家2019-10-31 13:55
「妳的女兒死了才好」 蔡沁瑜哽咽盼警方揪出網路霸凌網友2019-10-31 13:13
韓國瑜桃園唯一藍天「復興區」造勢：原民偏鄉是蛋白區2019-10-31 13:10
吳女曝14分鐘通話內容 同情張嘉郡對周柏吟「愛得很卑微！」2019-10-31 13:01
一年650元暢遊國立博物館 故宮要推「愛台灣博物館卡」2019-10-31 12:17
國民黨開鍘郭家軍 蔡沁瑜：郭台銘站台輔選不中斷2019-10-31 11:55
故宮南院淪縣立活動中心？ 吳密察：會做有品質的展2019-10-31 11:42
影／國發基金亂投資 立委質疑政治黑手2019-10-31 11:34
綠揚言杯葛預算 藍：把議員當演員、蹭韓無下限2019-10-31 11:30
陳吉仲擴大補助稻米 最強菜販：沒去海底撈打工浪費了2019-10-31 10:43
影／王國材證實 世界飛安高峰會中港澳全缺席2019-10-31 10:28
蘇嘉全送高價黑鮪禮盒 林志嘉稱國會外交2019-10-31 10:01
故宮去中國化？ 院長吳密察：再怎樣也去不了2019-10-31 09:59
再反駁一次展故宮國寶 吳密察：數位典藏網上看得到2019-10-31 09:43
美參院通過「台北法案」促美台貿易談判2019-10-31 01:19
拿出當年記者會報導打臉 蔡正元嗆扁：你老糊塗了嗎？2019-10-31 00:21
中央推社宅包租代管2.0 柯嗆「8年20萬戶 我跳票你一定跳票」2019-10-30 23:55
智利APEC取消 外交部證實：已獲正式通知2019-10-30 23:52
繼美國參議院 眾院外委會也通過「台北法案」2019-10-30 23:23
中小企業貸款不易 蘇貞昌：銀行放款「家數」納考核2019-10-30 21:56
美參院通過台北法案 卜睿哲：法案精髓已反映在美政策上2019-10-30 21:27
柯建銘批國民黨：關閉協商 坐實自己是中共代理人？2019-10-30 20:06
起草扁和平協議？蔡英文稱不用信 蔡正元：有憑有據2019-10-30 18:13
熱門文章
立委參選人校門口送糖果 家長怒批：請妳尊重我們2019-10-30 20:19
匿蹤戰機降價比F-16新機便宜？ 空軍：不能這樣比2019-10-31 09:25
綠推中共代理人法 孫大千：羅織罪名的空白起訴書2019-10-31 08:55
拿出當年記者會報導打臉 蔡正元嗆扁：你老糊塗了嗎？2019-10-31 00:21
吳女曝14分鐘通話內容 同情張嘉郡對周柏吟「愛得很卑微！」2019-10-31 13:01
繼美國參議院 眾院外委會也通過「台北法案」2019-10-30 23:23
在中國高唱中華民國頌 劉家昌訝異陸官員竟做了這件事2019-10-31 17:23
白白胖胖、戒急用忍不稀奇！蔡政府這四字才最經典…2019-10-31 08:00
影／韓國瑜「若覺得這三年過得很好 請繼續投蔡英文」2019-10-30 19:23
民調／蔡英文領先1成5、陳同佳案4成5不滿僅2成4滿意2019-10-31 12:04
連戰出手整合 設英雄宴挺韓2019-10-31 00:05
影／李佳芬打完鼓欲趕場 製鼓達人問：不是要來看文物嗎？2019-10-30 19:48
「妳的女兒死了才好」 蔡沁瑜哽咽盼警方揪出網路霸凌網友2019-10-31 13:13
【重磅快評】白胖洩漏吃相 民進黨更擔心曝光黑心腸2019-10-31 12:26
陳揮文建議韓國瑜挖角「學姊」 柯文哲：那要努力出價2019-10-31 11:33
李佳芬汐止站台助選 現場人數爆滿氣氛熱絡2019-10-30 18:56
韓國瑜請假 民進黨議員放人形立牌引起藍營議員不滿2019-10-31 09:18
學姐違反行政中立？ 羅智強：黃瀞瑩五十步算小巫2019-10-31 13:26
陳同佳案髪夾彎了又彎 林濁水：蔡團隊誤認是陰謀險招2019-10-31 12:10
智利APEC取消 外交部證實：已獲正式通知2019-10-30 23:52
故宮去中國化？ 院長吳密察：再怎樣也去不了2019-10-31 09:59
蘇嘉全送高價黑鮪禮盒 林志嘉稱國會外交2019-10-31 10:01
陳水扁：選舉操作「芒果乾」的開山鼻祖就是趙少康2019-10-30 20:32
「學姐」黃瀞瑩三重助選逛夜市 見人潮「嚇到」2019-10-30 20:45
放人形立牌諷韓國瑜 葉匡時：民進黨議員應該很高興2019-10-31 10:47
接任韓國瑜全國競總主委？ 朱立倫：尊重韓的決定2019-10-31 11:52
知識藍不支持韓國瑜是錯覺 張善政：綠表現不像民調領先10趴2019-10-31 11:46
倒數2天 呂秀蓮爆連署遭干擾、警察不斷來關切2019-10-31 11:39
韓國瑜傾聽之旅桃園慈湖謁陵 百歲老榮民見韓激動落淚2019-10-31 10:45
國民黨開鍘郭家軍 蔡沁瑜：郭台銘站台輔選不中斷2019-10-31 11:55
蔡正元的話聽聽就好？ 他勸蔡英文、陳水扁別再丟臉了2019-10-31 14:07
韓國瑜：總統參選人 一領薪一沒領2019-10-30 23:42
張善政：郭台銘還是可能投韓國瑜2019-10-31 11:25
綠委評軍歌不符本土籲修正 國防部：尊重歷史原創2019-10-31 10:16
黨內對自提為不分區立委反彈 吳敦義連說5次沒有關係2019-10-30 20:30
韓國瑜桃園唯一藍天「復興區」造勢：原民偏鄉是蛋白區2019-10-31 12:21
美參院通過台北法案 卜睿哲：法案精髓已反映在美政策上2019-10-30 21:27
中共代理人法案 在野黨大反彈 藍嗆關閉協商2019-10-31 01:06
陳明通：請台商在大陸好好賺錢2019-10-31 01:09
自提不分區立委惹議 吳敦義今再回應2019-10-31 10:05
留言