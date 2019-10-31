影／韓國瑜：越支持民進黨，日子過的越辛苦

2019-10-31 16:46 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ／即時報導



國民黨總統參選人韓國瑜，今天下午到桃園市大溪普濟堂參拜，肯定主祀關帝聖君忠義精神。韓國瑜表示，他從南部屏東出發，往北拜訪各縣市基層，讓他無法相信的是，過去中南部都是支持民進黨，都是鐵票，可是越支持民進黨，日子過的越辛苦，這是絕對且完完全全不公平的。

韓國瑜表示，從南部出發到各縣市拜訪，聽取農民、漁民及中小企業心聲，更覺得未來台灣一定要改變，未來的台灣絕對不能發展為「世忘記的台灣」、「台灣忘記的世界」，這樣下去我們的前途會變的非常危險，未來台灣一定要擺脫貧窮、衝刺經濟，讓下一代全面國際化，這是我們唯一要走的路。

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因應韓國瑜訪大溪老街，警方在和平老街福仁宮，轉進普濟堂街道進行交管，韓國瑜在福仁宮下車時，也應地方人士邀請，進福仁宮上香，接下來步行到普濟堂，沿途韓粉及支持者高喊「凍蒜」加油打氣。韓國瑜也以信徒到廟宇拜拜，除祈求風調雨順、國泰民安外，他要多