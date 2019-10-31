國發基金亂象 藍委劍指蘇貞昌

2019-10-31 16:49 台灣醒報 記者張元融╱台北報導



蘇揆為求經濟表現，施壓公股行庫大量放款？藍委許毓仁31日召開記者會揭露國發基金亂象，稱國發基金是國家保本的基金，但今年初入股1億多元的東貝公司財務明顯有問題，為何政府還要投資？另外，他質疑，掌控公股行庫人事任命的行政院長蘇貞昌「為了衝選舉KPI，強迫一線基層人員矇著眼睛大量放款。」

虧損政府仍進場

「這家LED廠東貝光電連一般買股票的股民都是知道這家公司不能買，國發基金為何要花1億450萬進場？」許毓仁指出，據東貝財報，2016、2017年每股稅後雙傷虧損1.41、4.93元，截至今年第二季為止，合併淨損2.35億元（每股稅後仍虧損0.52元）。

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「政府於今年1月底投資1億多，這家公司9月就申請財務紓困！協助企業創新轉型的國發基金現在是變成紓困基金了嗎？」許毓仁進一步指出，這間公司在16、17年連續虧損的程度達到半個資本額、2018的每股盈餘只有0.19元，公司資產141、負債95億，手上現金只有3億多。

獨排眾議

許毓仁表示，根據國發基金提供給他的評估報告，大部分評審委員都在評審會議上表示，「投資這個案子會打水漂」。許強烈質疑，「這家公司明明已經沉到水裡了，國家為何還要投？」並補充，有銀行向他爆料，在國發基金進場前，這家公司就已經在四處借款，被民間銀行拒絕，顯然財務有問題。

藍委：暫緩直接投資

依規定，國發基金投資案須經過政策評估，由專家進行投資評估審議並完成財務盡職調查，再提報國發會通過（等三階段程序）。許毓仁說，「國發基金的內部評估機制與財務盡職調查明顯失靈。」並質疑，是蘇揆在背後下指導棋。

許毓仁與費鴻泰要求國發會應全面暫緩直接投資，重新整頓後才可繼續進行投資，「為台灣投資下一個台積電，才是國發基金該做的事。」許說：「國發會每次國發基金投資案出事了，責任歸屬都說不清楚！」費則預告，未來還會持續揭露國發基金投資亂象。

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