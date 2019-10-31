蔡英文周六台南輔選蔡賴是否同框？ 林宜瑾：有機會

2019-10-31 15:35 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ／台南即時報導



尋求連任的總統蔡英文周六在台南將展開密集輔選行程，外界好奇蔡英文、行政院前院長賴清德是否「同框」，據知，蔡賴兩人當天都將出席立委林俊憲競選總部成立，外界預期可望「合體」輔選。

據知，蔡英文周六上午10點將出席林俊憲聯合競選總部出席成立大會 ，後續轉往永康、新市等地及出席第4選區立委參選人林宜瑾新市的聯合競總部成立、麻豆良皇宮贈匾等行程，之後轉往彰化輔選。

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而賴清德公開周六當天的行程中，確定上午9點40分至10點半也將出席林俊憲競選總部成立大會，之後前往外縣市輔選，對照兩人時間，當天有機會「同框」。

林宜瑾今天召開記者會，籲請支持者當天下午3點前往新市區富林路福壽巷北極殿會場為她及小英總統加油，她說，賴清德因下午將前往外縣市輔選，不會出席新市競總成立，但上午賴確實「有機會」與蔡英文同框。

林宜瑾說，總部成立當天將向總統建議，盡速推動南科擴編、爭取新市都市計畫。

她指出，目前南科正面臨土地滿編問題，面對當前台商回流熱潮需地殷切，南科擴編刻不容緩，目前有「新市看西農場」及「安定南科ABC區」兩案進行評估。