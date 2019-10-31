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走回戒嚴老路？ 國民黨批蔡失政

2019-10-31 16:23台灣醒報 記者施凱文╱台北報導

國民黨蔡英文政府走回戒嚴老路，指出中共代理人法跟戒嚴時的刑法100條有極大相似之處，都是不需要證據，人就可能被主管機關帶去審問；孫大千另為30日的太陽花學運判決打抱不平，法院判警方於執法過當需賠償，直呼：「那人民抗議也可以佔據民進黨總部嗎？」

民進黨「失」政？

國民黨31日召開「下架傲慢蔡政府」記者會，會中周錫瑋聲音高亢，激動地直呼：「民進黨政府挾執政黨及在國會多數優勢，為所欲為的立法，國安法及中共代理人法跟已經廢除的刑法100條有極大的相似之處，主管機關不需要證據就可以將人民帶去問話。」痛批蔡英文走回戒嚴老路，背離民進黨擁戴的民主價值。

前立委孫大千也表達對中共代理人法的憂慮，擔心法條將成為民進黨羅織罪犯的依據，他說：「請問民進黨政府與美國、日本走得這麼近，是否也應該要立一個美國代理人法？」他也針對30日出爐的台北市地方法院判決，表達對警察的支持，台北市警察局30日一審遭判執法時比例原則不對等，導致「太陽花學運」民眾受傷，賠償共14人逾百萬。

「選前表示落實勞工實質放假權益，選後卻修改成一例一休、跟勞方站在一起的承諾、選後卻要勞工跟老闆談，還曾經替前總統陳水扁擬和平協議草案。」陳宜民立委則一一細數民進黨各項政策的失誤，直呼：「整個執政黨上行下效，民進黨立委都不敢吭聲，政治人物該有的誠信變成了謊言，蔡英文與陸委會主委時期的落差極大。」

對於國民黨指控民進黨才是最先推動和平協議的政黨，陳水扁曾在30日表示，他任內推動的是「兩岸和平穩定的互動架構」，完全沒提及「和平協議」，而時任陸委會主委的蔡英文也只是參與草擬。顯示國民黨的指控並非事實。

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民進黨中共代理人太陽花學運國民黨蔡英文

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