礦業法修法再延 環團上演礦區實況

2019-10-31 16:20 台灣醒報 記者施凱文╱台北報導



老舊《礦業法》再度卡關！時隔一週，由地球公民等環團發起的《礦業法》修法，再次集結於行政院前陳情。環團更模擬真實礦區情形，現場橘色煙霧瀰漫、高分貝敲擊聲迴響。地球公民基金會副執行長蔡中岳表示：「現場聲音可以關小，但礦場居民及工人可沒有這個選擇。」

《礦業法》再度被忽視

時隔一週再度集結行政院前，31日的請願現場小雨迷濛，地球公民基金會、人權促進會及環境權保障基金會等團體卻不畏風雨阻擾，大聲疾呼要求行政院長蘇貞昌言行一致，希望他日前宣布的政策「向山致敬」，不要變成「挖山自盡」。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

地球公民基金會主任黃靖庭表示，不僅採礦業者和礦場週邊居民無所適從，也對蘇貞昌院長一面鼓勵民眾親近山林、愛護山林，另一面放任「霸王礦業法」持續破壞山林的矛盾作法感到疑惑。她說：「行政院一直派人收件說會如實上呈，但到底何時才要給正面的回應？」

礦區工人、居民曝險境

環團更於現場以道具模擬礦區情形，橘色煙霧瀰漫、高分貝敲擊聲迴響車繞走行政院，要讓正在開行政院會議的官員們，感同身受礦場人民的處境。地球公民基金會副執行長蔡中岳表示：「現場聲音可以關小，但礦場居民及工人可沒有這個選擇。」

現場團體施放模擬礦場爆破的煙霧，並播放炸山的聲音，要讓行政院官員能體驗礦區居民的處境。（photo by 主辦單位）

拖延許久的《消防法》修法已通過，但延宕更久的《礦業法》歷經11次委員會開會，3次政黨協商，到現在還卡在院長協商動彈不得。蔡中岳指出：「採礦業者租一塊地20年，續約滿後還有優先續租的權利，沒簽約前也可以繼續開採，這樣到底誰要產業轉型？」

當初因《看見台灣》揭露濫墾山況後，不分黨派包括前時代力量立委高潞以用、民進黨政務次長王美花及立委李彥秀都站出來支援，現在都不見人影。台灣人權促進會法務主任王曦並說：「像是亞泥將礦場的山一座座的向下深掘，礦場工人及居民根本不清楚身處什麼樣的險境。」

行政院則派出呂參議再度收件，她表示：「我無法做決定，但會如實上呈，還是得跟上層討論後才能回覆。」

【更多精采內容，詳見 】