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不是真心挺台？從美國國會運作回應「疑美論」

礦業法修法再延 環團上演礦區實況

2019-10-31 16:20台灣醒報 記者施凱文╱台北報導

老舊《礦業法》再度卡關！時隔一週，由地球公民等環團發起的《礦業法》修法，再次集結於行政院前陳情。環團更模擬真實礦區情形，現場橘色煙霧瀰漫、高分貝敲擊聲迴響。地球公民基金會副執行長蔡中岳表示：「現場聲音可以關小，但礦場居民及工人可沒有這個選擇。」

《礦業法》再度被忽視

時隔一週再度集結行政院前，31日的請願現場小雨迷濛，地球公民基金會、人權促進會及環境權保障基金會等團體卻不畏風雨阻擾，大聲疾呼要求行政院長蘇貞昌言行一致，希望他日前宣布的政策「向山致敬」，不要變成「挖山自盡」。

地球公民基金會主任黃靖庭表示，不僅採礦業者和礦場週邊居民無所適從，也對蘇貞昌院長一面鼓勵民眾親近山林、愛護山林，另一面放任「霸王礦業法」持續破壞山林的矛盾作法感到疑惑。她說：「行政院一直派人收件說會如實上呈，但到底何時才要給正面的回應？」

礦區工人、居民曝險境

環團更於現場以道具模擬礦區情形，橘色煙霧瀰漫、高分貝敲擊聲迴響車繞走行政院，要讓正在開行政院會議的官員們，感同身受礦場人民的處境。地球公民基金會副執行長蔡中岳表示：「現場聲音可以關小，但礦場居民及工人可沒有這個選擇。」

現場團體施放模擬礦場爆破的煙霧，並播放炸山的聲音，要讓行政院官員能體驗礦區居民的處境。（photo by 主辦單位）

拖延許久的《消防法》修法已通過，但延宕更久的《礦業法》歷經11次委員會開會，3次政黨協商，到現在還卡在院長協商動彈不得。蔡中岳指出：「採礦業者租一塊地20年，續約滿後還有優先續租的權利，沒簽約前也可以繼續開採，這樣到底誰要產業轉型？」

當初因《看見台灣》揭露濫墾山況後，不分黨派包括前時代力量立委高潞以用、民進黨政務次長王美花及立委李彥秀都站出來支援，現在都不見人影。台灣人權促進會法務主任王曦並說：「像是亞泥將礦場的山一座座的向下深掘，礦場工人及居民根本不清楚身處什麼樣的險境。」

行政院則派出呂參議再度收件，她表示：「我無法做決定，但會如實上呈，還是得跟上層討論後才能回覆。」

【更多精采內容，詳見

行政院礦業法人權

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