台北法案及智利取消APEC 蔡總統說話了

2019-10-31 15:29 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ／即時報導



針對美國參議院一致通過台北法案及智利政府宣布取消今年APEC，蔡英文總統稍早透過臉書表示，積極參與國際社會，是政府的重要工作之一，台灣為世界做出貢獻的腳步不會停止，政府會盡最大的努力。

針對昨天美國參議院一致通過「台北法案」，今天眾議院外交委員會也通過了眾議院的版本。蔡總統在臉書文中提到，台灣是守護民主價值的第一道防線，作為區域的重要成員，台灣會善盡國際責任。不挑釁、不冒進，確保台海和平穩定的現狀，不會被片面改變。

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蔡總統表示，感謝美國國會與行政部門，對台灣的支持，這是對我們長期堅守民主立場，努力維持印太地區和平、穩定與繁榮現狀的肯定。

至於有關APEC峰會，蔡總統表示感到非常遺憾。APEC是國際重要的經濟對話平台，也是台灣所參與最重要的國際組織。我們呼籲透過APEC成員的共同努力，希望能夠採取補救措施，來呈現過去一年所有會員努力的成果。

蔡總統說，她也已經指示各部門，雖然峰會無法辦理，但這次台灣所主張的合作倡議，仍應透過部長級的多邊對話進行。

蔡總統表示，積極參與國際社會，是政府的重要工作之一，台灣為世界做出貢獻的腳步不會停止，我們會盡最大的努力。

以下是蔡總統臉書全文：