穩定選前治安 徐國勇：將強力掃蕩黑幫
2019-10-31 15:26
聯合報 記者蔡晉宇
／即時報導
內政部長徐國勇今日舉行記者會指出，根據警政署情資，得知有幫派分子近期將以舉辦幫慶、壽宴名義，大張旗鼓動員幫眾，且廣邀各地幫派達八百桌之多；為確保選前治安，將強力取締防止。
徐國勇表示，內政部高度重視選前治安的穩定，為展現掃蕩黑幫決心，日前已將北聯幫王姓幫主依「治平目標」檢肅到案，並經法院裁定收押，另逮補４０名嫌犯。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
徐國勇指出，黑幫大規模的串連活動已影響到大選前社會治安穩定，為防制幫派假藉婚喪喜慶等各種公開活動從事幫派串聯，造成輿論負面評價，警政署將以優勢警力，在幫派的活動現場實施強力臨檢、路檢及蒐證不法，展現政府執法決心及作為，壓制幫派囂張氣焰。
徐國勇表示，對於任何挑釁公權力及破壞社會秩序之行為，絕對嚴加究辦，將貫徹「幫派犯罪零容忍」之立場與決心，絕不容許幫派滋擾公共秩序、危害社會，以穩定「第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉」選前治安，還安於民。
留言