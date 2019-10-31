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美國會通過台北法案 國民黨：最終仍須靠自己

2019-10-31 14:51聯合報 記者王寓中╱即時報導

針對美國參議院29日「一致同意」通過台北法案（TAIPEI Act）後，眾議院外委會也在昨日無異議通過。國民黨今天發布新聞稿，對美方的支持表達誠摯謝意。國民黨表示，中華民國要維持並推展國際空間，不能完全依賴外力，最終仍須靠自己，期盼執政者拿出具體作法，改善中華民國日益艱困的國際處境。

國民黨指出，在中華民國邦交國這幾年一再喪失、參與各類國際組織又頻頻碰壁的此時，美國參眾院的外交委員會陸續通過「台北法案」，令台灣各界都感到美方的善意與溫暖，國民黨深表樂見並感激美方對台的支持。

對於法案中提及美方應協助台灣鞏固邦交，國民黨表示，美方的協助固然重要，但如同軍售，美方售台防衛性武器強化我方防衛能力，但最終保衛台灣的仍是我們自己，企盼民進黨政府應面對台灣國際空間大幅萎縮的事實，拿出辦法解決，而不是一再以自嗨式的宣傳所謂外交成果來誤導國人。

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