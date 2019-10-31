傳性騷擾「學姊」黃瀞瑩 北市府顧問劉嘉仁：問心無愧

2019-10-31 14:48 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ／台北即時報導



北市府副發言人、「學姊」黃瀞瑩傳出遭北市府顧問劉嘉仁職場性騷擾，引發熱議。台北市長柯文哲今下午到議會備詢時表示，確實接獲同仁反映，也請雙方當事人做說明，哲為避免再生爭議，已要求劉嘉仁不准再負責黃瀞瑩的行程安排。

劉嘉仁受訪否認性騷擾，強調這樣指控太嚴重，自己對得起家人和太太，他我問心無愧，也不接受性騷擾的指控。

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劉嘉仁表示，把黃瀞瑩找到顧問室，是為了討論跑行程的相關事宜，過程大概1、2分鐘，平常則是透過LINE聯繫公事，沒有談論任何私事，且沒有在外獨處，兩人也是在跑行程的狀況碰到，旁邊也有很多人。

劉嘉仁表示，自己是煩了一點，因為會有很多叮嚀；北市府顧問蔡壁如則是交代他，不要對黃瀞瑩「過度的叮嚀」。

劉嘉仁表示，之後就沒有安排行程，行程部分就換人聯繫，兩人完全沒有接觸，頂多只有在辦公室互動。