「學姐」黃瀞瑩傳職場性騷擾 柯文哲：已讓雙方隔離

2019-10-31 14:42 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ／台北即時報導



北市府副發言人、「學姐」黃瀞瑩驚傳疑遭職場性騷擾。根據知情人士表示，北市府顧問劉嘉仁近兩個月來，頻頻假借行程名義，找黃瀞瑩到辦公室討論行程，劉還把辦公室門關起來，讓黃感到相當不舒服；劉嘉仁甚至晚間還頻頻傳訊息、照片給黃瀞瑩，讓黃備感困擾。

劉嘉仁受訪否認性騷擾，強調這樣指控太嚴重，自己對得起家人和太太，他我問心無愧，也不接受性騷擾的指控。

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為了解決爭議，研考會主委余家哲日前趁著晨會向台北市長柯文哲報告此事，雙方更分開詢問，最後柯文哲為避免再生爭議，要求劉嘉仁不准再負責黃瀞瑩的行程安排，不過未作任何懲處。

對此，柯文哲今天下午赴議會備詢時，被問到是否真有此事時表示，確實有同仁反映，有請雙方當事人說明，以後這種事情依照SOP，把那個工作隔離。

余家哲表示，不是黃瀞瑩來反映的，是其他同仁，調查發現，雙方工作上有些不愉快、摩擦，所以就讓兩個人不要一起工作。

社會局長陳雪慧表示，需要當事人提出申請，表達她受害，不過依照「學姊」的情況，應該是要依照性平工作法。

勞動局長賴香伶表示，沒有收理過類似投訴，也不知道有此事。只要接到投訴會進行立即處理，有效處理糾正措施，若當事人覺得權益損失，可以要求損害賠償。

知情人士表示，黃瀞瑩前陣子傳出有意投入士林北投立委選舉，當時為了地方佈局，柯營內部安排由劉嘉仁協助黃瀞瑩做地方選舉行程安排，不料劉卻頻頻以行程討論、安排為由，在上班時間把黃瀞瑩找來辦公室討論，由於劉不僅把辦公室門關上，還靠得相當近，讓黃心生恐懼，不解為什麼要關門。

此外，劉也常常在深夜傳訊息、照片給黃瀞瑩，動輒早晚問安，儘管黃已讀不回，訊息依舊不斷傳來，讓黃相當困擾。

對此，黃瀞瑩不願回應；余家哲表示，劉嘉仁原本是負責黃瀞瑩的行程安排，蠻免會有接觸，有時候確實會有摩擦，柯已決議不再由劉負責黃的行程。

不過國民黨市議員王鴻薇直言，對於柯文哲處理女性議題的事情缺乏信任，要求勞動局應該要介入調查。

此外，資深媒體人陳揮文建議韓國瑜挖角黃瀞瑩，柯文哲卻稱「那要努力出價啊」，王鴻薇則是痛批，為什麼總是把黃瀞瑩可以出價、標價的物品呢，不覺得是失言嗎？

王鴻薇更直言，替黃瀞瑩感到可憐，北市府裡面都是沙文主義者，對於女性毫不尊重。

對此，柯文哲說，自己的意思是說，你們要努力去爭取他，請議員不要過度解讀，是要高薪聘請的意思。