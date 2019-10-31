高雄4年百億青年基金 第一年已籌到32億

2019-10-31 14:09 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ／高雄即時報導



高雄市長韓國瑜上任後成立全國首個青年局，協助青年創業。國民黨高雄市議員劉德林今市政總質詢時問青年局長林鼎超說，百億青年基金分4年籌措，1年25億元是否已達成？林鼎超說，第一年已籌到共32億元，市府會引進產官學資源協助青年創業。

劉德林質詢時說，韓國瑜去年喊出青年北漂返鄉口號，讓很多家庭都有很大感觸，市長韓國瑜上任後力推青年局，是各縣市唯一成立青年局，目的就是要讓北漂和在地青年，結合產官學資源，順利返鄉。市府各單位也有缺額留給北漂青年。

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劉德林說，韓國瑜說要募100億創業基金，但都有人唱衰說跳票，青年局長責任重大，100億分4年，1年25億，他問林鼎超第1年是否已籌到25億？林說，第1年已籌措到包括市府及民間募資等共32億元。

林說，這些民間的資金會配合青年政策來推動。民間創投、企業都有自己投資策略，他們希望自主、自由投資，但也會完全配合市府青年政策推動。劉德林說，若實施情形不如現在講的，是否願承擔負責？林說，他願意負責。

劉德林並問，全球獨角獸企業，中國大陸有200多家，超越美國，高雄未來如何引領年輕創業者來高雄、如何培養獨角獸企業？林說，獨角獸初創企業的條件，是估值達到10億美金，這要有產業配合及政府推動支持，台灣還沒看到這樣的企業，但這是他們的目標。