韓國瑜桃園唯一藍天「復興區」造勢：原民偏鄉是蛋白區

2019-10-31 13:10 聯合報 記者 聯合報 記者 高宇震 ／桃園即時報導



國民黨總統參選人韓國瑜的傾聽之旅今日開拔到桃園，離開首站慈湖陵寢後，來到桃園市唯一的藍天「復興區」，參加於復興區角板山公園舉辦的原住民後援會成立大會造勢，致詞時，韓國瑜以荷包蛋形容原住民生活狀態，表示「住在都市區是蛋黃區，住在偏鄉是蛋白區，很多蛋白區原住民朋友離蛋黃區太遙遠，很容易被忽略」。

韓國瑜致詞時，以荷包蛋形容原住民生活狀態，表示「住在都市區是蛋黃區，住在偏鄉是蛋白區，很多蛋白區原住民朋友離蛋黃區太遙遠，很容易被忽略」。並提出，有四件事絕對不能讓原住民朋友吃虧、受委屈，第一是教育，原住民小朋友與下一代一定享受平等教育資源與機會；第二是醫療，絕對不能因地理位置太遠、人數太少受到影響；第三是建設，不能因為原住民人數少，建設就七折八扣。

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第四是經濟，原住民很大困難是會生產、但不會賣，只要能將生產與銷售合理化，原住民經濟就能改善。他強調，教育、醫療、建設、經濟等四項，絕對不能讓原住民朋友受到任何欺負。