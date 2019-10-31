韓國瑜桃園唯一藍天「復興區」造勢：原民偏鄉是蛋白區
2019-10-31 13:10
聯合報 記者高宇震
／桃園即時報導
國民黨總統參選人韓國瑜的傾聽之旅今日開拔到桃園，離開首站慈湖陵寢後，來到桃園市唯一的藍天「復興區」，參加於復興區角板山公園舉辦的原住民後援會成立大會造勢，致詞時，韓國瑜以荷包蛋形容原住民生活狀態，表示「住在都市區是蛋黃區，住在偏鄉是蛋白區，很多蛋白區原住民朋友離蛋黃區太遙遠，很容易被忽略」。
韓國瑜致詞時，以荷包蛋形容原住民生活狀態，表示「住在都市區是蛋黃區，住在偏鄉是蛋白區，很多蛋白區原住民朋友離蛋黃區太遙遠，很容易被忽略」。並提出，有四件事絕對不能讓原住民朋友吃虧、受委屈，第一是教育，原住民小朋友與下一代一定享受平等教育資源與機會；第二是醫療，絕對不能因地理位置太遠、人數太少受到影響；第三是建設，不能因為原住民人數少，建設就七折八扣。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
第四是經濟，原住民很大困難是會生產、但不會賣，只要能將生產與銷售合理化，原住民經濟就能改善。他強調，教育、醫療、建設、經濟等四項，絕對不能讓原住民朋友受到任何欺負。
韓國瑜強調，原住民生性充滿歡樂，帶給大家很大的感染力，這種原住民精神何嘗不是台灣價值的寶貴元素。他希望將原住民的精神傳播到全台灣，讓大家快樂。
留言