一年650元暢遊國立博物館 故宮要推「愛台灣博物館卡」

2019-10-31 12:17 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ／即時報導



為了讓國人以及外國遊客親近台灣的各博物館，故宮博物院擬發行「愛台灣博物館卡」，民眾可以因此暢遊台灣的博物館，外國遊客也可以結合交通運輸，預計12月完成網站架設，並召開記者會，明年就可開始使用。

立法院教育文化委員會邀請國立故宮博物院院長列席就「新故宮-故宮公共化帶動觀光產業發展中程計畫」進行專題報告並備質詢；為了招攬參觀遊客，增加來客率，故宮編列1000萬預算，準備發行愛台灣博物館卡，同時建置體驗台灣文化套裝行程App，以及博物館便利行等子計畫。

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故宮秘書處承辦人曾學仁表示，故宮以及聯盟的博物館合作，民眾持博物館卡，可以享受門票以及活動優惠，還有一些周邊行程，比如持卡至農委會林務局的森林遊樂區購票可以有優惠，也會與商圈合作，帶動國人進入博物館參觀的風氣。

曾學仁表示，目前設定「愛台灣博物館卡」年卡為650元左右，一整年到國立的博物館無限次數參觀，除了海生館是OT（營運再移轉）的場館，但會提供團體票價的優惠給博物館卡的卡友，對象是本國人。

他說，明年還會推出國際版的博物館卡，希望提供來台觀光的外國遊客，用DayPass（一日券）的方式，結合交通系統與博物館。這是學習荷蘭的方式。

曾學仁表示，國內版的「愛台灣博物館卡」預定於12月開始預購，明年1月1日上路，國際版預計明年底之前發行。