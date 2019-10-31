親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
中共代理人修法
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
陳同佳案掀論戰
政治
軍事
綜合

法庭旁聽攏無？法官簡介案情給你聽，可行嗎？

吳女曝14分鐘通話內容 同情張嘉郡對周柏吟「愛得很卑微！」

北大學生換旗事件 安定力量控侮辱國旗

2019-10-31 12:17中央社 新北31日電

安定力量今年5月舉行組黨記者會，黨主席孫繼正（左三）、副執行長毛嘉慶（右二）等人...
安定力量今年5月舉行組黨記者會，黨主席孫繼正（左三）、副執行長毛嘉慶（右二）等人高呼口號，期許擠下時代力量成為國會第三大黨。聯合報資料照片／記者許正宏攝影
分享

國立台北大學日前舉行校慶運動會時，支持同志運動的學生到升旗台搶下國旗換上彩虹旗表達同運訴求。安定力量立委參選人今天到台北地檢署控告學生侮辱國旗罪。

國立台北大學26日舉行70週年校慶活動，運動員陸續進場完畢後，舉行唱國歌、升旗儀式。在播放國旗歌時，10多名學生衝上升旗台，將國旗、校旗、大會旗卸下，換上彩虹旗、三色旗、及一面寫有「北大翻牆撐同志」文字的白旗。

安定力量副祕書長毛嘉慶與黨籍立法委員參選人，今天上午到台北地檢署，按鈴告發北大同運學生侮辱國旗罪。

毛嘉慶指出，事發這麼多天以來，並沒有看到司法機關本於職權主動偵辦，因此身為在野黨的安定力量按鈴告發這些已經成年，卻要躲在學生身分背後的人。

他表示，中華民國國旗代表國家的尊嚴，不希望這種踐踏國家尊嚴的行為滋生，也不容許他們繼續糟蹋我們的國家。

相關新聞

吳女曝14分鐘通話內容 同情張嘉郡對周柏吟「愛得很卑微！」

2019-10-31 13:01

「妳的女兒死了才好」 蔡沁瑜哽咽盼警方揪出網路霸凌網友

2019-10-31 13:13

韓國瑜桃園唯一藍天「復興區」造勢：原民偏鄉是蛋白區

2019-10-31 13:10

一年650元暢遊國立博物館 故宮要推「愛台灣博物館卡」

2019-10-31 12:17

國民黨開鍘郭家軍 蔡沁瑜：郭台銘站台輔選不中斷

2019-10-31 11:55

故宮南院淪縣立活動中心？ 吳密察：會做有品質的展

2019-10-31 11:42

影／國發基金亂投資 立委質疑政治黑手

2019-10-31 11:34

綠揚言杯葛預算 藍：把議員當演員、蹭韓無下限

2019-10-31 11:30

陳吉仲擴大補助稻米 最強菜販：沒去海底撈打工浪費了

2019-10-31 10:43

影／王國材證實 世界飛安高峰會中港澳全缺席

2019-10-31 10:28

蘇嘉全送高價黑鮪禮盒 林志嘉稱國會外交

2019-10-31 10:01

故宮去中國化？ 院長吳密察：再怎樣也去不了

2019-10-31 09:59

再反駁一次展故宮國寶 吳密察：數位典藏網上看得到

2019-10-31 09:43

美參院通過「台北法案」促美台貿易談判

2019-10-31 01:19

拿出當年記者會報導打臉 蔡正元嗆扁：你老糊塗了嗎？

2019-10-31 00:21

中央推社宅包租代管2.0 柯嗆「8年20萬戶 我跳票你一定跳票」

2019-10-30 23:55

智利APEC取消 外交部證實：已獲正式通知

2019-10-30 23:52

繼美國參議院 眾院外委會也通過「台北法案」

2019-10-30 23:23

中小企業貸款不易 蘇貞昌：銀行放款「家數」納考核

2019-10-30 21:56

美參院通過台北法案 卜睿哲：法案精髓已反映在美政策上

2019-10-30 21:27

柯建銘批國民黨：關閉協商 坐實自己是中共代理人？

2019-10-30 20:06

起草扁和平協議？蔡英文稱不用信 蔡正元：有憑有據

2019-10-30 18:13

揭弊者草案未獲保障 戴立紳：立委畏首畏尾令人遺憾

2019-10-30 18:05

蔡總統親上火線 澄清三件事

2019-10-30 17:26

「戴立紳條款」保障戴立紳？草案仍待協商

2019-10-30 17:22

內政部為社會住宅回嗆柯文哲 蔡總統：中央地方一起推

2019-10-30 17:05

彭斯演講國台辦批民進黨「挾洋自重」 蔡總統：蠻狹隘

2019-10-30 16:58

美參院通過台北法案 蔡總統：感謝美國用行動支持台灣

2019-10-30 16:46

美參議院通過台北法案 外交部：誠摯感謝

2019-10-30 16:45

蔡正元指起草兩岸和平協議？ 蔡總統：不是確實的

2019-10-30 16:43

被罵「蘇皇帝」 政院點名吳敦義也曾提案廢印花稅

2019-10-30 15:36

國民黨中常會再開鍘 開除陳杰及「郭家軍」李縉穎

2019-10-30 14:29

捍衛印花稅 北市藍委批蘇貞昌「蘇皇帝」

2019-10-30 12:27

傳蔡總統磐石獎頒獎大遲到 府：顛倒是非

2019-10-30 12:21

頻到新北助蘇巧慧戰下屆市長？ 蘇貞昌神秘笑回應

2019-10-30 11:47

蔡英文社宅政見恐跳票？蘇貞昌：做事困難 批評容易

2019-10-30 11:37

影／戴立紳不能適用戴立紳條款？ 法界籲修法溯及既往

2019-10-30 11:31

陸團體來台表演涉統戰？ 蘇貞昌：太過分政府會阻止

2019-10-30 11:20

公益揭弊者保護法今協商 吹哨人：別硬把我打成烈士

2019-10-30 10:51
看更多

熱門文章

國軍人事異動 「最佳副手」劉協慶升中將

2019-10-30 15:04

韓國瑜「傾聽之旅」被嗆滾出台灣 謝震武幫喊「有本事不鬧場踢館」

2019-10-30 16:52

立委參選人校門口送糖果 家長怒批：請妳尊重我們

2019-10-30 20:19

新黨員近6千人 台灣民眾黨超車時代力量

2019-10-30 14:36

匿蹤戰機降價比F-16新機便宜？ 空軍：不能這樣比

2019-10-31 09:25

拿出當年記者會報導打臉 蔡正元嗆扁：你老糊塗了嗎？

2019-10-31 00:21

今被開除黨籍 陳杰：王金平稱選到底吳敦義敢開除？

2019-10-30 15:42

繼美國參議院 眾院外委會也通過「台北法案」

2019-10-30 23:23

蔡、韓最新民調又拉近 宋楚瑜若參選對蔡影響更大

2019-10-30 15:02

彰化晚會空椅多疑韓國瑜熱潮退燒？ 謝龍介分析反駁

2019-10-30 17:12

白白胖胖、戒急用忍不稀奇！蔡政府這四字才最經典…

2019-10-31 08:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top