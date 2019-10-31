北大學生換旗事件 安定力量控侮辱國旗

2019-10-31 12:17 中央社 新北31日電



安定力量今年5月舉行組黨記者會，黨主席孫繼正（左三）、副執行長毛嘉慶（右二）等人高呼口號，期許擠下時代力量成為國會第三大黨。聯合報資料照片／記者許正宏攝影 分享 facebook

國立台北大學日前舉行校慶運動會時，支持同志運動的學生到升旗台搶下國旗換上彩虹旗表達同運訴求。安定力量立委參選人今天到台北地檢署控告學生侮辱國旗罪。

國立台北大學26日舉行70週年校慶活動，運動員陸續進場完畢後，舉行唱國歌、升旗儀式。在播放國旗歌時，10多名學生衝上升旗台，將國旗、校旗、大會旗卸下，換上彩虹旗、三色旗、及一面寫有「北大翻牆撐同志」文字的白旗。

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安定力量副祕書長毛嘉慶與黨籍立法委員參選人，今天上午到台北地檢署，按鈴告發北大同運學生侮辱國旗罪。

毛嘉慶指出，事發這麼多天以來，並沒有看到司法機關本於職權主動偵辦，因此身為在野黨的安定力量按鈴告發這些已經成年，卻要躲在學生身分背後的人。

他表示，中華民國國旗代表國家的尊嚴，不希望這種踐踏國家尊嚴的行為滋生，也不容許他們繼續糟蹋我們的國家。