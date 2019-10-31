國民黨開鍘郭家軍 蔡沁瑜：郭台銘站台輔選不中斷
2019-10-31 11:55
聯合報 記者李奕昕
／台北即時報導
參選新北市立委的「郭家軍」李縉穎被國民黨開除黨籍，鴻海創辦人郭台銘幕僚蔡沁瑜說，這是國民黨家務事，郭表示尊重，提醒李把事情做好，站台輔選不中斷。
永齡基金會副執行長蔡沁瑜上午至刑事局，向涉及恐嚇、妨害名譽的網友提告，對於李縉穎被國民黨開鍘，是否影響郭台銘未來站台輔選行程，她說，基本上是不會，這是個案，為國民黨的家務事，尊重國民黨的處理，「該怎麼做就怎麼做」。
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她說，此事不影響李拚選舉，也不影響郭對一些優秀候選人的評估判斷，若候選人經評估，適合站台輔選，「不會因此中斷！」
郭台銘對此意見？她說，就是尊重，沒有特別看法，叮嚀李無論如何用心把事情做好，畢竟李是土城、三峽區在地孩子，相當優秀，「我們期待郭家軍在這裡搶下一席！」
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