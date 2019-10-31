親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
中共代理人修法
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
陳同佳案掀論戰
政治
軍事
綜合

MLB／7戰全是客隊贏球新紀錄 國民擊敗太空人奪隊史首冠

NBA／哈登獨拿59分 關鍵罰球率火箭險勝巫師

故宮南院淪縣立活動中心？ 吳密察：會做有品質的展

2019-10-31 11:42聯合報 記者彭宣雅／台北即時報導

故宮南院開院以來遭譏為蚊子館。立委說，為了衝來客率，展覽一個換過一個、展期過短，批故宮南院淪為嘉義的縣立南院活動中心。故宮院長吳密察表示，他不會辱沒故宮的招牌，也不會辱沒自己的專業。

立法院教育文化委員會邀請國立故宮博物院院長列席就「新故宮-故宮公共化帶動觀光產業發展中程計畫（107-112年）」進行專題報告並備質詢。

立委柯志恩表示，博物館辦展期都是一年或者數年，可是南院傾全院之力，今年辦了八個展，有神戶展、泰國展等創造世界紀錄，卻出現很多問題，。

她說，有網友留言，泰國展延期再延期，延期後效果也讓大家失望，神戶交流美展裡面，還有個兒童海底世界。她說，當然知道是為了衝來客量、讓孩子來，才會想盡辦法放了一艘50、60萬的船玩闖關遊戲，但這樣是對的嗎？

柯志恩說，故宮南院外還辦南院518與慢跑活動，但遊客說，這些人跑完以後只到南院吹冷氣、喝水，這也當作南院來客數嗎？還有個處長乘坐噗噗車自稱「任性」在大廳裡面跑。

她認為，策展需要專業訓練，然而南院有來客率的壓力，把觀光行銷當作第一要務，許多活動讓教展科來策展，做教育推廣的過來，變成活動導向，典藏科的策展人無法發揮。而展出的活動與故宮南院的特質無關，變成嘉義縣立南院活動中心。

柯志恩指，南院用了沒有相關沒有專業背景的公務人員，流動率高，有才的人掛冠求去，沒有才的人憑藉關係進來，欠缺博物館背景的人，用地方政府的視野、讓外行領導內行，追求來客率，這樣南院做不起來。

吳密察表示，故宮南院確實每一個展的期程都太短，期程應該加長，以前的展展期太短，已經要求員工，在拉長展期的同時，降低策展人的負擔，把展做的更好。他說，需要讓大家先進園、再進館、再買票，故宮南院必須要抓緊策展專業，做有文物基礎的策展。故宮南院一定要做有品質的展覽，不能辱沒故宮的招牌與專業。

立委質疑故宮南院僅注重觀光的來客率、品質有待加強，故宮博物院長吳密察上午在立法院...
立委質疑故宮南院僅注重觀光的來客率、品質有待加強，故宮博物院長吳密察上午在立法院答詢表示，不會辱沒故宮的招牌，也不會辱沒我的專業。記者陳正興／攝影
分享

故宮南院

相關新聞

影／中華民國應該沒有魔鬼 吳敦義盼蘇貞昌收回魔鬼說

2019-10-26 10:25

綠揚言杯葛預算 藍：把議員當演員、蹭韓無下限

2019-10-31 11:30

蘇嘉全送高價黑鮪禮盒 林志嘉稱國會外交

2019-10-31 10:01

一年650元暢遊國立博物館 故宮要推「愛台灣博物館卡」

2019-10-31 12:17

國民黨開鍘郭家軍 蔡沁瑜：郭台銘站台輔選不中斷

2019-10-31 11:55

北市警國賠太陽花 柯文哲：尊重司法也要顧慮基層士氣

2019-10-31 11:35

影／國發基金亂投資 立委質疑政治黑手

2019-10-31 11:34

陳吉仲擴大補助稻米 最強菜販：沒去海底撈打工浪費了

2019-10-31 10:43

影／王國材證實 世界飛安高峰會中港澳全缺席

2019-10-31 10:28

故宮去中國化？ 院長吳密察：再怎樣也去不了

2019-10-31 09:59

再反駁一次展故宮國寶 吳密察：數位典藏網上看得到

2019-10-31 09:43

美參院通過「台北法案」促美台貿易談判

2019-10-31 01:19

拿出當年記者會報導打臉 蔡正元嗆扁：你老糊塗了嗎？

2019-10-31 00:21

中央推社宅包租代管2.0 柯嗆「8年20萬戶 我跳票你一定跳票」

2019-10-30 23:55

智利APEC取消 外交部證實：已獲正式通知

2019-10-30 23:52

繼美國參議院 眾院外委會也通過「台北法案」

2019-10-30 23:23

中小企業貸款不易 蘇貞昌：銀行放款「家數」納考核

2019-10-30 21:56

美參院通過台北法案 卜睿哲：法案精髓已反映在美政策上

2019-10-30 21:27

柯建銘批國民黨：關閉協商 坐實自己是中共代理人？

2019-10-30 20:06

起草扁和平協議？蔡英文稱不用信 蔡正元：有憑有據

2019-10-30 18:13

揭弊者草案未獲保障 戴立紳：立委畏首畏尾令人遺憾

2019-10-30 18:05

蔡總統親上火線 澄清三件事

2019-10-30 17:26

「戴立紳條款」保障戴立紳？草案仍待協商

2019-10-30 17:22

內政部為社會住宅回嗆柯文哲 蔡總統：中央地方一起推

2019-10-30 17:05

彭斯演講國台辦批民進黨「挾洋自重」 蔡總統：蠻狹隘

2019-10-30 16:58

美參院通過台北法案 蔡總統：感謝美國用行動支持台灣

2019-10-30 16:46

美參議院通過台北法案 外交部：誠摯感謝

2019-10-30 16:45

蔡正元指起草兩岸和平協議？ 蔡總統：不是確實的

2019-10-30 16:43

被罵「蘇皇帝」 政院點名吳敦義也曾提案廢印花稅

2019-10-30 15:36

國民黨中常會再開鍘 開除陳杰及「郭家軍」李縉穎

2019-10-30 14:29

捍衛印花稅 北市藍委批蘇貞昌「蘇皇帝」

2019-10-30 12:27

傳蔡總統磐石獎頒獎大遲到 府：顛倒是非

2019-10-30 12:21

頻到新北助蘇巧慧戰下屆市長？ 蘇貞昌神秘笑回應

2019-10-30 11:47

蔡英文社宅政見恐跳票？蘇貞昌：做事困難 批評容易

2019-10-30 11:37

影／戴立紳不能適用戴立紳條款？ 法界籲修法溯及既往

2019-10-30 11:31

陸團體來台表演涉統戰？ 蘇貞昌：太過分政府會阻止

2019-10-30 11:20

公益揭弊者保護法今協商 吹哨人：別硬把我打成烈士

2019-10-30 10:51

陳學聖列總統論文20疑點 今提檢舉書給教長

2019-10-30 09:43

駐美副代表：陸增強脅迫台灣 對區域構成嚴重挑戰

2019-10-30 08:40
看更多

熱門文章

國軍人事異動 「最佳副手」劉協慶升中將

2019-10-30 15:04

韓國瑜「傾聽之旅」被嗆滾出台灣 謝震武幫喊「有本事不鬧場踢館」

2019-10-30 16:52

新黨員近6千人 台灣民眾黨超車時代力量

2019-10-30 14:36

立委參選人校門口送糖果 家長怒批：請妳尊重我們

2019-10-30 20:19

拿出當年記者會報導打臉 蔡正元嗆扁：你老糊塗了嗎？

2019-10-31 00:21

今被開除黨籍 陳杰：王金平稱選到底吳敦義敢開除？

2019-10-30 15:42

匿蹤戰機降價比F-16新機便宜？ 空軍：不能這樣比

2019-10-31 09:25

繼美國參議院 眾院外委會也通過「台北法案」

2019-10-30 23:23

蔡、韓最新民調又拉近 宋楚瑜若參選對蔡影響更大

2019-10-30 15:02

傳蔡總統磐石獎頒獎大遲到 府：顛倒是非

2019-10-30 12:21

彰化晚會空椅多疑韓國瑜熱潮退燒？ 謝龍介分析反駁

2019-10-30 17:12

白白胖胖、戒急用忍不稀奇！蔡政府這四字才最經典…

2019-10-31 08:00

國民黨中常會再開鍘 開除陳杰及「郭家軍」李縉穎

2019-10-30 14:29

李佳芬首站到永和保福宮參拜 現場擠滿近600人

2019-10-30 13:02

影／李佳芬打完鼓欲趕場 製鼓達人問：不是要來看文物嗎？

2019-10-30 19:48

連戰出手整合 設英雄宴挺韓

2019-10-31 00:05

韓國瑜支持度仍最高 彰化藍議長：從腳上鞋子判斷造勢群眾是誰

2019-10-30 13:59

ET最新民調 韓、蔡支持度差距回到個位數

2019-10-30 17:28

影／韓國瑜「若覺得這三年過得很好 請繼續投蔡英文」

2019-10-30 19:23

李佳芬汐止站台助選 現場人數爆滿氣氛熱絡

2019-10-30 18:56

千星退將「出征」挺韓國瑜 黃復興黨部周六辦退將聯誼

2019-10-30 15:05

起草扁和平協議？蔡英文稱不用信 蔡正元：有憑有據

2019-10-30 18:13

台美首度合作評估台灣戰力 一天要價100萬元

2019-10-30 12:25

智利APEC取消 外交部證實：已獲正式通知

2019-10-30 23:52

韓國瑜請假 民進黨議員放人形立牌引起藍營議員不滿

2019-10-31 09:18

陳水扁：選舉操作「芒果乾」的開山鼻祖就是趙少康

2019-10-30 20:32

蘇嘉全送高價黑鮪禮盒 林志嘉稱國會外交

2019-10-31 10:01

「學姐」黃瀞瑩三重助選逛夜市 見人潮「嚇到」

2019-10-30 20:45

故宮去中國化？ 院長吳密察：再怎樣也去不了

2019-10-31 09:59

謝坤宏點出藍軍歸隊時機 11月22日整合後更強

2019-10-30 14:02

韓國瑜：總統參選人 一領薪一沒領

2019-10-30 23:42

黨內對自提為不分區立委反彈 吳敦義連說5次沒有關係

2019-10-30 20:30

中共代理人法一讀付委 藍黨團全面拒出席協商

2019-10-30 17:06

綠營「1124焦慮」又來了？王浩宇：韓國瑜不一定會輸

2019-10-30 17:18

韓國瑜傾聽之旅桃園慈湖謁陵 百歲老榮民見韓激動落淚

2019-10-31 10:45

美參院通過台北法案 卜睿哲：法案精髓已反映在美政策上

2019-10-30 21:27

影／連署倒數仍受干擾 呂秀蓮嗆：掃除所有妖魔鬼怪

2019-10-30 14:14

李佳芬：國民黨若拿回政權 會與韓國瑜捲起袖子打拚

2019-10-30 18:09

徐永明：韓國瑜自曝其短 國民黨2020已輸掉年輕世代

2019-10-30 12:23

放人形立牌諷韓國瑜 葉匡時：民進黨議員應該很高興

2019-10-31 10:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top