故宮南院淪縣立活動中心？ 吳密察：會做有品質的展

2019-10-31 11:42 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ／台北即時報導



故宮南院開院以來遭譏為蚊子館。立委說，為了衝來客率，展覽一個換過一個、展期過短，批故宮南院淪為嘉義的縣立南院活動中心。故宮院長吳密察表示，他不會辱沒故宮的招牌，也不會辱沒自己的專業。

立法院教育文化委員會邀請國立故宮博物院院長列席就「新故宮-故宮公共化帶動觀光產業發展中程計畫（107-112年）」進行專題報告並備質詢。

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立委柯志恩表示，博物館辦展期都是一年或者數年，可是南院傾全院之力，今年辦了八個展，有神戶展、泰國展等創造世界紀錄，卻出現很多問題，。

她說，有網友留言，泰國展延期再延期，延期後效果也讓大家失望，神戶交流美展裡面，還有個兒童海底世界。她說，當然知道是為了衝來客量、讓孩子來，才會想盡辦法放了一艘50、60萬的船玩闖關遊戲，但這樣是對的嗎？

柯志恩說，故宮南院外還辦南院518與慢跑活動，但遊客說，這些人跑完以後只到南院吹冷氣、喝水，這也當作南院來客數嗎？還有個處長乘坐噗噗車自稱「任性」在大廳裡面跑。

她認為，策展需要專業訓練，然而南院有來客率的壓力，把觀光行銷當作第一要務，許多活動讓教展科來策展，做教育推廣的過來，變成活動導向，典藏科的策展人無法發揮。而展出的活動與故宮南院的特質無關，變成嘉義縣立南院活動中心。

柯志恩指，南院用了沒有相關沒有專業背景的公務人員，流動率高，有才的人掛冠求去，沒有才的人憑藉關係進來，欠缺博物館背景的人，用地方政府的視野、讓外行領導內行，追求來客率，這樣南院做不起來。