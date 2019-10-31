北市警國賠太陽花 柯文哲：尊重司法也要顧慮基層士氣

2019-10-31 11:35 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ／台北即時報導



2014年「太陽花」學運，民眾從立法院轉進行政院，事後爆驅離濺血風波；前台聯黨立委周倪安等20餘人向台北市政府、台北市政府警察局提國家賠償，要求連帶賠償830萬餘元，台北地方法院昨認定部分員警執法逾越比例原則，造成人民受傷，判市警局應賠償周等14人共111萬餘元，法院判決也引發基層員警不平，質疑未來遇到類似情況，就要消極不作為嗎。

對此，台北市長柯文哲今上午受訪時表示，昨天才聽到判決，會等收到判決書再確定（是否要上訴）。

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柯文哲說，太陽花學運到現在要五年了，覺得法律程序還是太慢了；其次是太陽花學運還是定義為歷史事件，不完全是司法事件，所以我們當然還是尊重法院判決，另外一方面也要顧慮基層員警的士氣，特別是現在都說是「基層員警」，但當年到底是誰下令的，這點也沒有處理啊。

對於員警士氣遭打擊，柯文哲說，自己還是把它定義為歷史事件，是單純的司法事件，警察方面，警察是奉令執行公務，出問題也不應該全部都是由基層員警負責，到底是誰下令的，這個還是要另外處理。

媒體追問，所以是希望更高層級負責？柯文哲說，如果把它定位為歷史事件的話，那政治問題就政治解決．另外一點是說，如果警察和民眾互相有告訴，民眾全部都不起訴，警察是不是也要不起訴處理 ，「我覺得有時候也要公平處理」。

柯文哲強調，個人態度當然還是尊重司法判決，但作為台北市長，也要顧慮基層員警的士氣。

對於外界把香港反送中事件和太陽花事件作比較，認為司法有政治上的考量，柯文哲說，老實講，自己很不喜歡談論司法，所以儘管常常對司法很感冒，但還是希望司法是公正公平，可以被人民所信賴的，這才是我們所努力的目標，所以常常過程當中，雖然心裡不爽，自己也不願意去批評、干預司法，且兩邊的政治情況也不太一樣。

至於這次的判決覺得公平嗎？ 柯文哲則是再度強調，太陽花學運不要當作單純的司法案件，要當作歷史事件處理比較好。

不過外界質疑，那未來民眾上街抗議陳情，警方執法界線到底要怎麼拿捏？柯文哲說，自己每次都對台北市的警察說「依法行政」，申請集會遊行一定要收保證金，該扣錢就扣錢，該開罰單就開罰單，就是依法行政、嚴正執法，如果大家都開始公平公正、依法行政，政治事件就會少掉。

媒體追問，如果今天場景換到北市府遭闖入，是否會支持強制驅離？柯文哲說，我們在執政上面，也不會做到人家要來衝撞台北市政府，且也不認為在自己執政之下，人家進攻台北市政府，民眾會認為他是對的、合法的，「我做法向來都是依法行政」，抗議就在陳抗區，所以自己還是把太陽花學運定義為歷史事件。