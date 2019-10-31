影／國發基金亂投資 立委質疑政治黑手
2019-10-31 11:34
攝影中心 記者潘俊宏
／台北即時報導
國民黨立委許毓仁與費鴻泰上午舉行記者會，從行政院長蘇貞昌上任後全數換掉公股行庫董座，到國發基金亂投資財務傳出拉警報的東貝光電，許毓仁更拿出一疊研究報告，大多認為東貝目前不值得投資，但高層卻能獨排眾議決定投資。
國內LED封裝廠東貝光電在年初甫獲國發基金入股，後來股價卻一路創下新低5.52元，還傳出向銀行團提出紓困申請。許毓仁表示，現在許多金融界人士私下憂心亂放款情況會越來越嚴重。
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今年以來國發基金頻踩雷，除了東貝之外，國發基金還有和經濟部轉投資的耀華玻璃，入股約30億元的太陽能多晶矽材料廠寶德能源，日前傳出民股股東不願再投資，以及要求銀行展延償還本金，若銀行不同意，寶德將面臨斷炊問題。
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