綠揚言杯葛預算 藍：把議員當演員、蹭韓無下限

2019-10-31 11:30 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ／高雄即時報導



高雄市議會今進行市政總質詢及總預算審議，但民進黨一早放了許多韓國瑜的人形立牌，諷刺韓國瑜請假未出席，並揚言杯葛總預算。國民黨團反批民進黨作秀、蹭韓無下限，應認清自己身分是議員、非演員。陳麗娜並批以前陳菊辭職市長，對高雄市政不用負責，副市長許立明代理市長，當時怎沒看到民進黨議員跳腳？

國民黨議員邱于軒說，今天早上民進黨在議場上作秀，根本是蹭韓無下限，每天都在秀下限。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

邱于軒說，她是今第一位市政總質詢的議員，每個議員都有市政總質詢的時間，為的是反映地方心聲，她代表大寮林園區的選民，為了是在市政總質詢中反映市政議題，為大寮林園區的民眾增加權利，沒想到一到現場，民進黨就擺滿了韓國瑜牌子，請問一下局處首長要如何專心回答？且讓她的情緒也受到很大的影響。

邱于軒此呼籲民進黨不要再作秀、不要在蹭韓，「真的是借殼上市，借韓市長的殼，為了要上媒體上電視，沒有針對市政。」請民進黨不要再亂，回歸市政理性探討，「我們的身分是高雄市議員，不是高雄市議會的演員。」

國民黨議員李雅靜也批，民進黨做的秀也真的夠多了，「每天作秀，難道不會厭煩、不會厭倦嗎？難道沒有韓國瑜就不會問政了嗎？」

李雅靜說，副市長葉匡時代行市長職務，但如果高雄市政府有什麼狀況，韓國瑜跟葉匡時都要共同承擔責任。請民進黨議員回歸議員本分跟民眾賦予的義務，不要一而再、再而三的浪費資源。

國民黨議員陳麗娜說，民進黨議員把議員當演員來做，如果這樣搞不清楚議員的職責，市民應該要起而撻伐。想想明年度還有多少基礎建設要做？多少的社會福利要做？多少的教育政策要進行？這些預算如沒在今年審完，當然明年度會出現一些狀況。

陳麗娜說，所有市民都在看，民進黨如果要當演員，那也是他們的抉擇，但她要請民進黨向市民說清楚，人形立牌要放多久？是否要放到整個預算審完？

她說，為了明年市政能夠順利推動，希望每個議員都能夠盡責的到議會來，民進黨議員要放棄自己的權益及選民的託付，那是他們的意願，高雄市民可受公評。