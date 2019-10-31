綠揚言杯葛預算 藍：把議員當演員、蹭韓無下限
高雄市議會今進行市政總質詢及總預算審議，但民進黨一早放了許多韓國瑜的人形立牌，諷刺韓國瑜請假未出席，並揚言杯葛總預算。國民黨團反批民進黨作秀、蹭韓無下限，應認清自己身分是議員、非演員。陳麗娜並批以前陳菊辭職市長，對高雄市政不用負責，副市長許立明代理市長，當時怎沒看到民進黨議員跳腳？
國民黨議員邱于軒說，今天早上民進黨在議場上作秀，根本是蹭韓無下限，每天都在秀下限。
邱于軒說，她是今第一位市政總質詢的議員，每個議員都有市政總質詢的時間，為的是反映地方心聲，她代表大寮林園區的選民，為了是在市政總質詢中反映市政議題，為大寮林園區的民眾增加權利，沒想到一到現場，民進黨就擺滿了韓國瑜牌子，請問一下局處首長要如何專心回答？且讓她的情緒也受到很大的影響。
邱于軒此呼籲民進黨不要再作秀、不要在蹭韓，「真的是借殼上市，借韓市長的殼，為了要上媒體上電視，沒有針對市政。」請民進黨不要再亂，回歸市政理性探討，「我們的身分是高雄市議員，不是高雄市議會的演員。」
國民黨議員李雅靜也批，民進黨做的秀也真的夠多了，「每天作秀，難道不會厭煩、不會厭倦嗎？難道沒有韓國瑜就不會問政了嗎？」
李雅靜說，副市長葉匡時代行市長職務，但如果高雄市政府有什麼狀況，韓國瑜跟葉匡時都要共同承擔責任。請民進黨議員回歸議員本分跟民眾賦予的義務，不要一而再、再而三的浪費資源。
國民黨議員陳麗娜說，民進黨議員把議員當演員來做，如果這樣搞不清楚議員的職責，市民應該要起而撻伐。想想明年度還有多少基礎建設要做？多少的社會福利要做？多少的教育政策要進行？這些預算如沒在今年審完，當然明年度會出現一些狀況。
陳麗娜說，所有市民都在看，民進黨如果要當演員，那也是他們的抉擇，但她要請民進黨向市民說清楚，人形立牌要放多久？是否要放到整個預算審完？
她說，為了明年市政能夠順利推動，希望每個議員都能夠盡責的到議會來，民進黨議員要放棄自己的權益及選民的託付，那是他們的意願，高雄市民可受公評。
陳麗娜並痛批民進黨「雙重標準」又來了，前市長陳菊去當總統府秘書長時，是辭職，辭職對高雄市所有市政就不用負責了，後續就是副市長許立明代理市長，當時怎沒看到民進黨議員跳腳、抗議？
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