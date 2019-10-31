吳女曝14分鐘通話內容 同情張嘉郡對周柏吟「愛得很卑微！」

2019-10-31 13:01 聯合新聞網 綜合報導



電視台吳姓女編劇稱曾與張嘉郡通過電話，並互相加油打氣。 記者蔡維斌／攝影 分享 facebook

國民黨雲林縣第一選區立委參選人張嘉郡昨在媒體面前認愛雲林縣政府前新聞處長周柏吟，並表示非常清楚周柏吟與電視台吳姓女編劇的事情，如今有媒體指出吳女在個人臉書上放出與周柏吟的24分鐘錄音檔，而吳女也承認有與張嘉郡通過電話，並說「我很同情張嘉郡，我覺得她很可憐，愛得很卑微。」

根據「ETtoday」報導，吳女在個人臉書上貼出與周柏吟的24分鐘對話錄音檔，表示周柏吟因知悉感情事將被爆料而打給她道歉，對話中周表示事情都是自己的脆弱和迷失所導致的結果，而吳女也在電話中爆哭，痛斥他假裝單身與她發生關係，吳女表示「你就是一個爛桃花！上床時說你喜歡我，我知道真相後卻跟我說你只把我當慰藉？」

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而吳女受訪時也向媒體坦言，在事情曝光前有和張嘉郡通過14分鐘電話，2人講到最後還互相打氣，張嘉郡也向她說「不知道為什麼就是很愛周柏吟，最後還是會選擇原諒他。」吳女表示她不是想傷害張嘉郡，反而很同情她、覺得她可憐，愛得很卑微，並說「我只想讓大家知道周柏吟是這種人，這樣就好了，不想再惹事生非。」

對此，張嘉郡昨天對媒體表示周柏吟是一個陽光磊落的人，彼此信任坦承，而周柏吟則是表示遭人設計，但吳女對周並不諒解，並說自己才是遭他欺騙，而吳女也透露自己還有與周柏吟的其他對話錄音檔，請他不要硬碰硬。