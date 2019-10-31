陳吉仲擴大補助稻米 最強菜販：沒去海底撈打工浪費了

2019-10-31 10:43 聯合報 記者 聯合報 記者 林文義 ／台北即時報導



針對韓國瑜在彰化談到公糧收購價8年未調漲一事，農委會發新聞稿回擊，主委陳吉仲更表示，明年預計提供農民每公頃一萬元的實際補助。國民黨台中立委第一選區參選人「最強菜販」林佳新直批陳吉仲是是噁爛的政客，過去的陳教授也反對保價收購，如今陳主委卻要擴大補助。

林佳新表示，公糧保價收購所產生的問題，人盡皆知。從1974年實施到現在已45年了，所有的學者專家都罵聲連連，連是農委會自己新聞稿都寫，「再提高公糧收購數量或價格，只會刺激農民提高稻米生產面積及產量，不利整體稻作產業轉型，並增加財政負擔」。

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林佳新說，其實陳吉仲以前還是中興大學教授時也認為，公糧保價收購應該取消。連他自己都說了，「提高公糧價格，讓農民放心生產更多稻米，但民眾卻不會因此多買稻米，反而造成糧食閒置與浪費」。

但如今為了選舉，陳吉仲不但擴大收購，明年度甚至還要擴大補助，講出來的話跟他以前完全不一樣。

當學者時可以擺出一副正義之士的樣子，當上官後整個嘴臉都變了，嘴臉變化的速度真的比川劇變臉還快。這種人才居然沒去海底撈打工，還真是徹底浪費了。

但如果這種人都能成為蔡英文的愛將，最近徐國勇的表現也就不讓人意外了。曾經講過要退出政壇、但現在整天只會酸人的蘇貞昌，更是佼佼者。台灣還要被噁爛的嘴臉繼續惡搞嗎？！