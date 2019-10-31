改革送禮文化？ 蘇嘉全送高價黑鮪禮盒 林志嘉稱依法

2019-10-31 10:01 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱台北即時報導



立法院長蘇嘉全遭鏡週刊踢爆，疑似送每盒單價高達6千元的黑鮪魚生魚片送禮做關係。對此，秘書長林志嘉回應，整個事件非常單純，送黑鮪魚禮盒是為國會外交，都有依照採購法，這也是國會外交必要的程序。是否違背蘇嘉全自己說要改革送禮文化？林志嘉說，送禮文化與國會外交是兩碼子事。

對於外界質疑，蘇嘉全送高額黑鮪魚禮盒超過限額，林志嘉說，整件事非常單純，這是國會外交的一部分，這也本來就是立法院的職責，蘇嘉全院長認為，國會外交除了要促銷台灣的農漁產，也能促進駐外使節情誼，所以在黑鮪魚盛產時送黑鮪魚禮盒，這是非常單純的事情，都是依照採購法送禮，這也是國會外交必要的程序。

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林志嘉表示，外界質疑送禮的金額比較高，林說，很多首長都希望幫忙促銷台灣的在地農產品，這次也是依照這樣的方式處理，尤其黑鮪魚也是國際人士相當喜愛的漁產品，也是國內的驕傲，而且這次的價格金額與歷年比，沒有比較高，蘇院長也希望送的禮品不要太寒酸，至少可以代表台灣政府，所以這次採購的品項以黑鮪魚為主。