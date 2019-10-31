故宮去中國化？ 院長吳密察：再怎樣也去不了
2019-10-31 09:59
聯合報 記者彭宣雅
／台北即時報導
故宮國寶從北院移到故宮南院展出，之前遭外界批評民進黨去中國化，拿故宮國寶助選。故宮博物院院長吳密察今天表示，中國就在那裡，故宮典藏的國寶，就是中國古典藝術精品，不可能去中國化。
立法院教育文化委員會邀請國立故宮博物院院長列席就「新故宮-故宮公共化帶動觀光產業發展中程計畫（107-112年）」進行專題報告並備質詢。
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吳密察受訪時表示，故宮典藏的國寶，一方面要大力拿到南院去展，甚至要拿到國外去展，這沒有什麼去中國化的問題，且也去不了，「再怎麼都去不了」，應該在亞洲更大的範圍，去看這些文物對亞洲各地方的影響，所以這沒有什麼去中國化的影響。
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