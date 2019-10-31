再反駁一次展故宮國寶 吳密察：數位典藏網上看得到

2019-10-31 09:43 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ／台北即時報導



台北故宮是陸客來台必訪的景點之一。資料照片 分享 facebook

國民黨總統參選人韓國瑜日前提出「要將故宮的國寶文物一次攤開展覽，轟動世界」的構想，遭故宮反駁，認為「故宮典藏近70萬件，一次攤開展出實有執行難度」，韓國政顧問團總召張善政找故宮前院長馮明珠出面表示，這是「故宮4.0計畫」的「數位故宮」概念，被外界認為是故宮數位典藏相互搶功勞。故宮院長吳密察今天說，數位典藏部分已經在做，外界從故宮檢索系統上都看得到。

立法院教育文化委員會邀請國立故宮博物院院長列席就「新故宮-故宮公共化帶動觀光產業發展中程計畫（107-112年）」進行專題報告並備質詢。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

張善政日前解釋，現在是數位時代，要做的是「數位故宮」，將所以有展覽品一次上線，批評者是沒有數位腦袋，還在講傳統的展覽或方法。

立委蘇巧慧說，一次70萬件要把故宮的國寶拿出來，這是鬧劇，所謂的策展要有專業有品質，從庫房到底是否要有溫溼度、空間，絕對不是只有把東西擺出來。

故宮院長吳密察表示，他認為對方說的應該數位典藏，是把這些文物，一張一張拍起來，這樣做出來不見得叫做數位的展示，現在的故宮文物檢索系統都已經公開，大家都可以上去看，數位典藏的部分已經做到總數的26.5%左右，每一個類別也都不太一樣，書畫已經做到95%，器物已經達到85%、圖書文獻已到了18%，這些都已經上網，在故宮檢索系統都可以看到。