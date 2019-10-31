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拿出當年記者會報導打臉 蔡正元嗆扁：你老糊塗了嗎？

2019-10-31 00:21聯合報 記者黃國樑／即時報導

國民黨政策會前執行長蔡正元前天在臉書指出，前總統陳水扁在總統任內曾提出兩岸和平協議主張，而且當時是陸委會主委的蔡英文總統就是這個協議的起草者，蔡英文總統昨天回應說蔡正元的話聽聽就好不用相信，陳水扁也受訪指出，他任內從未提出過兩岸和平協議，蔡正元深夜拿出當年的報導打臉陳水扁，問陳水扁「 你老糊塗了嗎？」

陳水扁說，他總統任內推動的是「兩岸和平穩定的互動架構」，從頭到尾沒提到「和平協議」，一大堆的前提和具體條件，蔡正元怎麼可以睜眼說瞎話公開說謊呢？至於所謂蔡正元說他叫蔡英文起草，他也表示，他沒有叫蔡英文主委去起草，那是國安會秘書長要去召集相關部會開會討論的事。陸委會只是參與草擬者之一。

蔡正元在臉書回擊陳水扁說，到底誰才「公開說謊」？你說你沒有提過「兩岸和平協議」，你在2004年只提過「兩岸和平穩定互動架構協議」，包括「建構兩岸政治關係」，怎麼啦？加上幾個字就不一樣了，擔仔麵多加一顆魯蛋，就不是擔仔麵啦？

他調出2004年2月3日報導的連結，報導中指稱，陳水扁總統在總統府秘書長邱義仁、國家安全會議秘書長康寧祥、國防部長湯曜明、外交部長簡又新和行政院陸委會主委蔡英文陪同下，召開中外記者會，對外說明舉辦320和平公投的內容與意涵，並針對「建立兩岸和平穩定的互動架構」的完整構想及具體作為做進一步的說明。

其中，和平穩定互動架構的主要構想包括：一個原則──「確立和平原則」；四大議題──「建立協商機制、對等互惠交往、建構政治關係、防止軍事衝突」。陳水扁並表示，320之後，我們願意主動邀請中共指派代表一起磋商兩岸推動協商的方式，以便依循「一個原則、四大議題」進行正式談判。

蔡正元說，當時開記者會坐在你旁邊的人，就是陸委會主委蔡英文，阿扁說蔡英文只是參與討論不是起草人，難道蔡英文還要親自打字不成？

他表示，現在只能說哇草！阿扁記憶力衰退這麼嚴重了？請陳致中幫陳水扁，調出2004年2月3日總統府記者會的報導，讓陳水扁恢復記憶，以免「公然說謊」！

蔡正元在另一貼文中，則將陸委會官網上當年蔡英文發布的新聞稿連結po出來說，這是蔡英文當年發布的新聞稿「兩岸和平穩定互動架構協議」，並問，難道是這不是「兩岸和平協議」，而是「兩岸呼噥說謊協議」，他說，蔡英文的話可信嗎？陳水扁公開說謊嗎？

國民黨政策會前執行長蔡正元。圖／聯合報系資料照片
國民黨政策會前執行長蔡正元。圖／聯合報系資料照片
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蔡英文陳水扁蔡正元

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