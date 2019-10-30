智利APEC取消 外交部證實：已獲正式通知
2019-10-30 23:52
聯合報 記者陳熙文
／即時報導
外交部今晚間證實，智利政府已取消原訂於11月舉行的「APEC經濟領袖會議」，並表示，已接獲智利政府正式通知。
外交部指出，智利因國內持續動盪不安，總統皮涅拉(Pinera)於10月30日台北時間晚間10時正式對外宣布，為深化國內溝通，滿足智利民眾需求，決定取消11月即將舉辦的第27屆「APEC經濟領袖會議」(AELM)與12月的「第25屆聯合國氣候變化綱要公約締約方大會」(COP 25)，並鄭重道歉。外交部及駐智利代表處均已接獲智利政府正式通知。
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外交部表示，外交部瞭解智利政府迫於國內情勢不穩，才做出這個艱難的決定，對此一發展感到遺憾，希望智利國內情勢能儘快恢復穩定。
外交部說，我國作為負責任的APEC會員，一向重視並且積極參與APEC各項會議及活動，我們對智利今年到目前為止的辦會成果表示肯定，將會持續與智利及APEC秘書處聯繫，密切掌握後續發展，並配合相關安排。
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