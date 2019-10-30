繼美國參議院 眾院外委會也通過「台北法案」
2019-10-30 23:23
聯合報 華盛頓記者張加
／即時報導
繼美國聯邦參議院院會29日通過支持台灣維繫邦交的「台北法案」，眾議院外委會30日也通過「台北法案」。
眾院外委會29日審議「台北法案」等多項法案，眾議員夏波（Steve Chabot）說，「台北法案」提出一個關鍵問題：美國為何不承認台灣？台灣人民並不想成為中國大陸的一部分。
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夏波表示，索羅門群島與吉里巴斯上月從承認台北，轉向承認北京，「台北法案」試圖勸阻其他國家，以免他們犯下同樣錯誤；自從台灣總統蔡英文當選以來，中方一直透過施壓試圖恐嚇台灣人民，並努力使台灣遠離國際社會。
夏波指出，面對如此情勢，美國協助台灣維護主權，展現美方對自由開放印太的承諾。
提案人之一、眾議員匡希恒（John Curtis）表示，感謝其他議員支持「台北法案」，他很榮幸能提出並推進此法案，希望這傳達給台灣朋友一個非常明確的訊息，美國感謝台灣幾十年來的友誼。
匡希恒與外委會首席議員麥考爾（Michael McCaul）、眾議員席瑞斯（Albio Sires）、迪馬里（Mario Diaz-Balart）、岡薩雷斯（Vicente Gonzalez）18日共同提出「台灣友邦國際保護暨強化倡議法案」（簡稱TAIPEI Act），旨在強化台灣的國際地位，並因應中國大陸對限縮台灣國際空間與外交承認所施的壓力。
眾議員提出的「台北法案」版本，與參議院通過的版本相同；國會意見指出，美國政府應該支持台灣與印太區域與全世界國家強化其官方關係與非官方夥伴關係，以及支持台灣的國際參與。
法案指出，對於顯著強化、增進或升級與台灣關係的國家，應研議以適當及符合美國利益的方式，提升美國與該等國家的經濟、安全及外交交往；對於嚴重損害與台灣關係的國家，應研議以適當及符合美國利益的方式，降低美國與該等國家的經濟、安全及外交交往。
眾院版本也包括國會意見認為，美國應與台灣進行雙邊貿易談判，以達成對雙方經濟有益，並能保護美國勞工，且有利於美國出口商的自由貿易協定為目標。
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