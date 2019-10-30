中小企業貸款不易 蘇貞昌：銀行放款「家數」納考核

2019-10-30 21:56 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ／台北即時報導



行政院長蘇貞昌今天接見第28屆國家磐石獎暨第21屆海外台商磐石獎得獎企業代表。他提到，體諒中小企業貸款不易，過去銀行董事長及總經理的考核只看「金額」不看「家數」，但下一個跨國企業家可能就來自中小企業，因此他要求將放款「家數」納入考核，照顧更多中小企業。

行政院在會後發出新聞稿表示，與會的全國中小企業總會理事長李育家很感謝政府鼓勵台商回台投資，對於投資金額已達6200億元感到相當驚訝；他更提出「政府挺中小企業，中小企業挺政府」口號，表達對政府的感謝。

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李育家指出，政府快速回應中小企業建言，例如5％的稅後盈餘改成投資可抵減，調降中小企業信保基金保證手續費，以及推出「中小企業千億融資保證專案」，這種「劍及履及」的行政效率讓人大開眼界。

蘇貞昌接見時表示，他從政數十年，從台灣尾拚到台灣頭，從基層地方首長一路做到行政院長，深切明白得獎者成功背後的不容易。

蘇貞昌表示，目前我國有147萬家中小企業，占全體企業家數的98%，在企業成長過程中遭遇的困難，政府都要給予照顧；政府因此改變做事態度，也減免相關手續費，未來如果遇到任何困難，或是政府沒做到的地方，請企業多多指教，也請經濟部蒐集相關意見，政府馬上處理。