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美參院通過台北法案 卜睿哲：法案精髓已反映在美政策上

2019-10-30 21:27聯合報 記者陳熙文／台北即時報導

美國在台協會（ AIT）前理事主席卜睿哲。 聯合報系資料照片／華盛頓記者張加攝影
美國在台協會（ AIT）前理事主席卜睿哲。 聯合報系資料照片／華盛頓記者張加攝影
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美國聯邦參議院一致同意通過「台北法案」，協助台灣鞏固邦交與國際參與。前AIT理事主席卜睿哲今表示，國會雖不能干涉美國總統的外交職權，但相信法案內容已反映在美國行政部門的政策上，國會的重申對台灣是一種鼓勵。

現為華府智庫「布魯金斯研究所」（Brookings Institution）資深研究員的卜睿哲（Richard Bush）於1997年至2002擔任美國在台協會（AIT）理事主席。外交部政務次長徐斯儉今天頒贈「特種外交獎章」給卜睿哲，表揚他對促進台美關係的貢獻。

對於美國參議院通過「台北法案」，卜睿哲會後受訪時表示，這項法案傳達美國國會對台灣國際地位的強烈支持，包括協助台灣維持、拓展國際空間。他認為，法案的精髓已反映在美國行政部門的政策上。

卜睿哲並表示，「大家都明白，目前的狀況不是由美國和台灣控制」，還牽涉到「另一個角色」；不過他也認為，台美共同合作，美國將會盡可能地協助維持台灣的國際地位。

而對於「台北法案」從提案版本到參院通過版本之間的強度落差，他說，美國國會議員擅長找到共識，減少彼此間的歧異。在這項法案上，他認為，國會強烈支持台灣，有推動的政治決心。

他並指出，根據美國憲法，外交是總統職權，國會可以提出建議和觀點。他認為，在台北法案中可能要求授權去完成某個任務，但憲法律師可能會說，總統早具有權力這麼做，但國會的重申本身就是一種鼓勵。他指出，現在的美國政府了解台灣國際地位及美台關係的重要性，在此議題上，「比過去的美國政府更加活躍」。

卜睿哲台北法案AIT

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