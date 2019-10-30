柯建銘批國民黨：關閉協商 坐實自己是中共代理人？

2019-10-30 20:06 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ／台北即時報導



民進黨團總召柯建銘。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 立法院民進黨團昨天在立法院會變更議程，以人數優勢將十數個「中共代理人」相關法案交付委員會審查，再度引起社會議論。對此民進黨團總召柯建銘表示，要在那麼多法案中去處理中共代理人問題，無論內部共識及朝野共識都很難，必須好好討論。至於國民黨團揚言關閉協商大門，柯建銘則反批，「有必要嗎？那麼大的動作，難道坐實國民黨就是中共代理人？」

柯建銘坦言，現行「兩岸人民關係條例」及國安法都對「中共代理人」有相關規範，因此往後修法必須考量如何與現行法沒有扞格，另一方面不希望造成台商草木皆兵。他也說，國家安全是核心價值，目前兩岸政策如「九二共識」已經不通了，大家應該理性面對這個法案，現在才付委，連啟動都還沒有，未來希望大家坐下來談，冷靜面對。

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由於立法院本會期是預算會期，國營事業預算、戰機預算及明年度總預算都待審查。對於國民黨揚言關閉協商，柯建銘說，的確會影響立法院進度，他奉勸國民黨不要為了「中共代理人」法案如此玉石俱焚，「這樣會對台灣好嗎？」

柯建銘說，民進黨在立場上必須凝聚內部共識，目前離休會還有一段時間，若引發朝野對撞不是很好的方式。對於台商的擔憂，他也強調，會凝聚社會共識，未來修法不會波及無辜。