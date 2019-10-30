影／韓國瑜「若覺得這三年過得很好 請繼續投蔡英文」
2019-10-30 19:23
攝影中心 記者黃仲裕
／即時報導
國民黨總統參選人韓國瑜今天在雲林縣長張麗善、立委參選人謝淑亞的陪同下，參訪雲林縣斗南鎮農會田頭里精米工廠，品嚐越光米滷肉飯。參訪結束後，到農會工廠旁搭建的舞合致詞。
韓國瑜表示，完全執政這三年多，許多老百姓過得很痛苦，未來2020的選舉對全國人民非常重要。他說，如果大家覺得三年多來，民進黨執政非常好，經濟一片大好，社會一片祥和，外交關係很順利，全國人民安居樂業，拜托大家繼續投給民進黨。若是覺得過去三年多，大家過得很辛苦，感覺不到台灣未來有希望，要改變選擇，投給韓國瑜，投給謝淑亞。
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韓國瑜指出，2020總統大選選擇很簡單，分為兩部份。若覺得這三年多來，大家過得非常好，請繼續投給蔡英文，若覺得日子過得很差，未來可能愈來愈可怕，請投給韓國瑜與謝淑亞。這一切的決定都源自於民主，民主、民主，人民做主。他強調，2020可能是最重要的一場總統大選。
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