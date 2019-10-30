內政部召開審查會 再添11名專業人才歸化國籍

2019-10-30 19:01 聯合報 記者 聯合報 記者 陳熙文 ／台北即時報導



內政部今下午召開歸化國籍高級專業人才審查會，通過專長台灣證券分析、金融發展趨勢等財金專業的美國籍谷先生等11位高級專業人才，歸化我國國籍。

內政部指出，自民國105年12月21日「國籍法」修正施行迄今，累計已有111名長期在台灣付出，熱愛並認同這塊土地的外國高級專業人才，在免喪失原有國籍情形下，歸化我國。

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內政部表示，本次通過審查的11名高級專業人才，包括醫學領域3名、經濟領域1名、文化藝術領域2名、教育領域3名、科技領域1名、金融領域1名。其中美國籍谷先生自民國77年來台工作，長期擔任外資證券商、證券投顧公司研究人員或主管，精研台港等大中華區市場近30年，被稱為外資圈最懂台灣的「台灣先生」，其所帶領之團隊屢獲外資評比為第一，對培養臺灣財金領域專業人才及促進證券市場發展深具貢獻。

另外，法國籍尚先生專長影片創作，具有傑出藝文工作技能與表現，其創作與台灣社會文化相關紀錄片多達16部，劇情電影作品2部，並透過影像將台灣傳統文化介紹到法、義等歐洲國家，曾獲第22屆臺法文化獎，對推廣台灣傳統文化，提升台灣在國際的能見度貢獻良多。

而馬來西亞籍方女士具有耳鼻喉科醫療專業，同時為輔仁大學專任助理教授，醫療服務與研究表現優異，迄今已發表23篇SCI醫學期刊論文。方女士致力於睡眠呼吸障礙之研究及治療，除造福民眾外，也透過教職作育英才，對我國專業醫療服務及醫學教育深具貢獻。

內政部指出，高級專業人才歸化取得我國國籍後，將擁有參政權，也能享有各種社會福利保障。