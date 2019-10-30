親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
中共代理人修法
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
陳同佳案掀論戰
政治
軍事
綜合

華為空城計破功：「鴻蒙可替代安卓」屬官媒炒作？

比男人還壯！美艷女醫師脫下白袍 一身超猛肌肉讓人震撼

中選會通過立委競選經費最高額 新竹市選區最高

2019-10-30 19:01聯合報 記者陳熙文／台北即時報導

中選會今舉行委員會議，通過第十屆區域及原住民立委選舉候選人競選經費最高金額，由新竹市選區最高，競選金額上限達1930萬9千元。中選會表示，相關金額將於11月8日發布的選舉公告中載明。

中選會表示，競選經費最高金額的計算方式，依公職人員選舉罷免法第41條第2項第1款規定，立法委員選舉以各該選舉區之應選名額除選舉區人口總數百分之70（選舉區人口總數：投票月前第6個月之末日該選舉區戶籍統計之人口總數），乘以基本金額新台幣30元所得數額，加上一固定金額之和。

中選會指出，固定金額依法規定，立法委員選舉定為1000萬元。

另外，雖然中選會明訂選舉經費的上限，但若是超過，選罷法裡沒有相關規定，其競選經費最高上限，屬「建議」，僅供「參考」。

根據中選會計算結果，競選經費上限金額最高為新竹市選區，為1930萬9千元；競選經費上限金額最低為連江縣選區，為1270萬元。

另外，平地原住民選區，競選經費上限為1186萬7千元；山地原住民選區，競選經費上限為1211萬7千元。

2020選舉2020立委選舉

相關新聞

遭國民黨開鍘 李縉穎：尊重但遺憾

2019-10-30 17:54

國民黨開鍘黨籍 李縉穎：尊重但遺憾

2019-10-30 17:27

陳杰被開除黨籍砲轟吳敦義 國民黨：要對自己言行負責

2019-10-30 17:21

今被開除黨籍 陳杰：王金平稱選到底吳敦義敢開除？

2019-10-30 15:42

影／不分區名單是分贓？卓榮泰：毫無邏輯 無法回答

2019-10-30 14:56

陳杰、李縉穎開除黨籍案 國民黨都曾請周守訓溝通

2019-10-30 14:52

中常委開砲 徐弘庭：不認為吳敦義應自提不分區立委

2019-10-30 14:42

新黨員近6千人 台灣民眾黨超車時代力量

2019-10-30 14:36

反擊柯文哲 卓榮泰：毫無邏輯，無法用正常話來回答

2019-10-30 13:58

影／國會未過半 卓榮泰：我辭職負責

2019-10-30 13:37

柯文哲回嗆卓榮泰：綠分贓分平就不海選

2019-10-30 13:37

與郭陣營一手打一手和？國民黨下午將開鍘郭家軍李縉穎

2019-10-30 11:58

卓榮泰：不分區15席上下 蘇嘉全續留立院理所當然

2019-10-30 11:46

東廠事件吹哨者及參選人 點名民代、官員違反行政中立

2019-10-30 11:30

卓榮泰：民進黨國會若未過半 會辭職負責

2019-10-30 11:22

吳敦義列不分區有助民進黨？ 卓榮泰：有，因為會讓很多人氣憤

2019-10-30 11:15

黃國昌傳不分區列第四 柯文哲：那他會被做掉

2019-10-30 11:07

反擊卓榮泰 柯文哲嗆綠營：分贓分得平就不海選

2019-10-30 10:57

余天拚選舉加顧女兒 房貸曝光仍有1671萬元

2019-10-30 09:52

新北第11選區／名嘴張銘祐 挑戰6連霸羅明才

2019-10-30 00:01

花蓮／不受傅崐萁影響 藍挺黃啟嘉選到底

2019-10-30 00:00

藍不分區傳出6人安全名單 基層不滿

2019-10-29 23:48

國民黨：不分區沒內定名單 受理推薦中

2019-10-29 23:43

不選了！高市議員朱信強宣布退出立委選戰

2019-10-29 19:25

徐欣瑩列國會黨不分區 喊要讓人民賺大錢

2019-10-29 18:46

6連霸前議員陳志成掛台灣維新黨選基隆立委 衝擊民進黨

2019-10-29 16:55

國民黨花蓮縣黨部輔選啟動 立委參選人黃啟嘉爭取黨員支持

2019-10-29 16:12

國民黨不分區6人名單基層跳腳？謝龍介：又要黑國民黨

2019-10-29 15:44

不分區立委內定名單曝光？ 國民黨回應了

2019-10-29 15:36

挑戰「明文規定」 王金山入台灣維新黨選嘉義立委

2019-10-29 14:47

【完整提名名單】2020立委選舉 看國民黨、民進黨各選區對決戰將

2019-09-18 16:24
看更多

熱門文章

「台灣真正的國名是什麼」 孫大千再挑戰蔡英文國家認同

2019-10-30 08:40

白白胖胖算人身攻擊？他指出蔡英文曾對馬英九這麼說

2019-10-30 01:57

國軍人事異動 「最佳副手」劉協慶升中將

2019-10-30 15:04

【即時短評】韓國瑜拜廟不求官位 做這兩件事贏得民心

2019-10-30 01:01

獨／鞏固非洲唯一邦交國 UH-1直升機贈史瓦帝尼

2019-10-29 22:11

新黨員近6千人 台灣民眾黨超車時代力量

2019-10-30 14:36

美軍來台指導作戰非無償 漢光美軍觀摩團預算首曝光

2019-10-30 11:18

民進黨強壓在野杯葛 中共代理人法案付委

2019-10-30 00:07

黃國昌傳不分區列第四 柯文哲：那他會被做掉

2019-10-30 11:07

影／韓國瑜青年論壇爆衝突 基進黨青年抗議遭支持者圍剿

2019-10-29 21:08

今被開除黨籍 陳杰：王金平稱選到底吳敦義敢開除？

2019-10-30 15:42

未來事件交易所：蔡英文、韓國瑜 雙方差距$2.24

2019-10-30 11:01

美準大使：維持兩岸關係穩定 馬紹爾群島具重要性

2019-10-30 05:16

當選市長隔年選總統 韓國瑜坦言起初自己也不太能接受

2019-10-29 21:30

韓國瑜「傾聽之旅」被嗆滾出台灣 謝震武幫喊「有本事不鬧場踢館」

2019-10-30 16:52

傳蔡總統磐石獎頒獎大遲到 府：顛倒是非

2019-10-30 12:21

中共代理人草案付委「台商陷險境」藍備撒手鐧力擋

2019-10-29 23:37

國民黨中常會再開鍘 開除陳杰及「郭家軍」李縉穎

2019-10-30 14:29

新聞眼／修法兩面刃…傷人七分 損己三分

2019-10-29 23:48

軍方透露 黑鷹直升機操作成本是UH-1五倍

2019-10-30 11:42

藍不分區傳出6人安全名單 基層不滿

2019-10-29 23:48

韓國瑜支持度仍最高 彰化藍議長：從腳上鞋子判斷造勢群眾是誰

2019-10-30 13:59

韓國瑜雲林婦女會成立 張麗善：同婚政策讓媽媽痛心

2019-10-30 10:52

蔡、韓最新民調又拉近 宋楚瑜若參選對蔡影響更大

2019-10-30 15:02

李佳芬首站到永和保福宮參拜 現場擠滿近600人

2019-10-30 13:02

韓國瑜白胖說被批失言 柯文哲：可憐每天搞訓詁學

2019-10-30 11:04

影／帶職參選總統 韓國瑜「我一開始也不太能接受」

2019-10-29 21:48

千星退將「出征」挺韓國瑜 黃復興黨部周六辦退將聯誼

2019-10-30 15:05

被韓國瑜發言牽著走？卓榮泰：不符民進黨型態 也看不起

2019-10-30 10:10

反擊卓榮泰 柯文哲嗆綠營：分贓分得平就不海選

2019-10-30 10:57

韓國瑜「懷孕新移民納健保」說遭扭曲 移盟：何等居心

2019-10-30 11:47

韓國瑜競選缺「體系感」 學者指出還需這兩個高手

2019-10-29 20:41

台美首度合作評估台灣戰力 一天要價100萬元

2019-10-30 12:25

搬運砲彈有需求 國軍研發動力外骨骼系統預算初審過關

2019-10-30 10:27

韓國瑜在彰化整合了嗎？白鴻森、卓伯源動向受注目

2019-10-29 19:58

余天拚選舉加顧女兒 房貸曝光仍有1671萬元

2019-10-30 09:52

謝坤宏點出藍軍歸隊時機 11月22日整合後更強

2019-10-30 14:02

ET最新民調 韓、蔡支持度差距回到個位數

2019-10-30 17:28

與郭陣營一手打一手和？國民黨下午將開鍘郭家軍李縉穎

2019-10-30 11:58

選前釋利多？ 加碼補助大型農機 1台給百萬

2019-10-29 23:50
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top