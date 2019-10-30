中選會通過立委競選經費最高額 新竹市選區最高
2019-10-30 19:01
聯合報 記者陳熙文
／台北即時報導
中選會今舉行委員會議，通過第十屆區域及原住民立委選舉候選人競選經費最高金額，由新竹市選區最高，競選金額上限達1930萬9千元。中選會表示，相關金額將於11月8日發布的選舉公告中載明。
中選會表示，競選經費最高金額的計算方式，依公職人員選舉罷免法第41條第2項第1款規定，立法委員選舉以各該選舉區之應選名額除選舉區人口總數百分之70（選舉區人口總數：投票月前第6個月之末日該選舉區戶籍統計之人口總數），乘以基本金額新台幣30元所得數額，加上一固定金額之和。
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中選會指出，固定金額依法規定，立法委員選舉定為1000萬元。
另外，雖然中選會明訂選舉經費的上限，但若是超過，選罷法裡沒有相關規定，其競選經費最高上限，屬「建議」，僅供「參考」。
根據中選會計算結果，競選經費上限金額最高為新竹市選區，為1930萬9千元；競選經費上限金額最低為連江縣選區，為1270萬元。
另外，平地原住民選區，競選經費上限為1186萬7千元；山地原住民選區，競選經費上限為1211萬7千元。
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