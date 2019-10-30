民進黨執政 韓國瑜：台灣很久沒有「錢淹腳目」
2019-10-30 18:38
聯合報 記者李京昇
／即時報導
國民黨總統參選人韓國瑜傾聽之旅，今天下午來到雲林斗南鎮順安宮參拜，隨後前往斗南鎮精密工廠參訪；韓國瑜說，台灣很久沒有「台灣錢淹腳目」，呼籲大家明年大選為自己的未來投下一票。
韓國瑜說，現場有許多40歲以上的鄉親，經歷過台灣黃金歲月，當時是亞洲四小龍，中國大陸還要向台灣學經濟、政治要學台北，當年人民對未來充滿信心，大家欣欣向榮，但現在台灣很久人民已經很久沒有聽過「台灣錢淹腳目」。
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韓國瑜表示，民進黨執政3年半來，台灣人才不斷外移，年輕人找不到機會，3年多外交國家也斷交7個，推出的新南向政策更是一敗塗地，更不用說兩岸關係冰凍緊張，國內則是黨派惡鬥、派系分贓，種種錯誤政策讓人民過得辛苦。
他說，這次他特別從南部屏東一個個縣市北上，從沒有一位總統參選人這樣做過，很多人從台北看國家，但他南下要逐一了解地方疾苦，因為執政者脫離民心是件可怕的事情。
而中南部是民進黨的大票倉，民眾支持綠營30多年，但越是支持越辛苦，民進黨早已不是當年清廉勤政、愛鄉愛土的黨派，他也很想大聲說出蔡政府做得很好值得人民驕傲，但現在的台灣是一灘死水。
他表示，台灣幾乎看不到未來，跟國際脫軌，所以他才拋出支持年輕人留學政策，來投資台灣的下一代，在此他以雲林女婿身份來請託大家，明年為自己的未來投下一關鍵的一票。
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