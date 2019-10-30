起草扁和平協議？蔡英文稱不用信 蔡正元：有憑有據

2019-10-30 18:13 聯合報 記者 聯合報 記者 黃國樑 ／台北即時報導



國民黨前立委蔡正元。聯合報系資料照片／記者王宏舜攝影 分享 facebook 國民黨政策會前執行長蔡正元昨在臉書指出，蔡英文總統當年曾為陳水扁前總統起草兩岸和平協議草案，很不可取；蔡英文今天回應說，蔡正元的話「聽聽就好，不用信」，蔡正元隨後在臉書上回應說，「蔡正元講話，比蔡英文更可信。」

他說，他公開說2004年2月陳水扁 召開記者會宣布， 要跟中國大陸簽訂和平協議，而這個和平協議的起草人，就是當時陸委會主委蔡英文， 這是好事，不是壞事。但蔡英文現在自然不會承認，也不會否認， 只說 「蔡正元的話 聽聽就好， 不必信」。

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他說，蔡英文不會想撇清這件事，然候告訴國人，陳水扁這麼重大的大陸政策跟陸委會主委蔡英文，一 點關係都沒有吧？

他表示，蔡正元的話，既是敵人也是朋友的吳子嘉曾公開說過， 政壇上蔡正元講話， 從來都是有憑有據，不會說謊。

蔡正元說，蔡正元講的話，絕對比蔡英文可信，因為蔡正元沒有包袱，蔡英文包袱很大，他也要公開說明，陳水扁的和平協議是蔡英文起草的，這件事也是有憑有據，對蔡英文是好事，不是壞事。