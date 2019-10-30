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揭弊者草案未獲保障 戴立紳：立委畏首畏尾令人遺憾

2019-10-30 18:05聯合報 記者賴佩璇／即時報導

立法院司法及法制委員會今進行公益揭弊者保護法草案朝野黨團協商，由於「戴立紳條款」因無溯及既往而無法適用戴立紳，國民黨立委陳玉珍今提出可否加進「過渡條款」，但在場立委與官員討論後無法取得共識，因此保留待協商。戴立紳受訪表示，會繼續努力完善立法，立法者扭扭捏捏畏首畏尾，令人遺憾。

新竹縣家畜疾病防治所前技士戴立紳2012年因檢舉單位長官公費私用，被法院認定是共犯，雖判決免刑但仍依《公務人員任用法》相關規定，遭核定免職且永不任用。他去年初在民間司改會義務律師團陪同下，向大法官聲請釋憲。

法務部廉政署重視保障揭弊者，經多次討論修改後，報請行政院將草案送入立法院審查。5月27日，立院司委會初審通過公益揭弊者保護法草案，第13條第2項條文規定機關內的揭弊者經法院判決免除其刑確定後，得申請再任公職，排除公務人員任用法限制。被外界封為「戴立紳條款」。

由於戴立紳本人卻不適用該條款，他數度向民間團體及立委陳情。司改會今上午開記者會，參與法案討論的交大科法學院特聘林志潔強調，倘若台灣始終無法提供基本的「三保」身份保密、工作保障、人身安全保護給公益吹哨者，無異持續鼓勵大眾自掃門前雪，將大減法案功效。

林志潔說，揭弊者可節省政府極多預算，甚至可能避免重大交通事故、食安問題，揭弊者存在極其必要。問題是，若法案不周全、無法保障揭弊者，誰還願意再出來揭弊？

因揭弊者與《公務人員任用法》綁在一起，戴立紳雖因承認事實獲得免刑，卻也是所有共犯裡面第一個遭到免職，其他被揭弊者因繼續上訴，竟還可繼續當公務員。戴立紳案雖催生出《公益揭弊者保護法》，但目前規範不溯及既往，戴恐怕無法適用。

陳玉珍收到陳情後，今在黨團協商時提出此問題，希望不要在法案通過後，使當初揭弊者保護法發起原因的人，反而無法受到保護。但在場立委與官員討論後，就此部分無法取得共識。

戴表示，之後當然是繼續努力讓揭弊法更完善。也感謝所有願意與不肯伸出援手的人，我相信人性本善真理是越辯越明的。但是立法者不考慮立法之初衷與本意，只一味顧慮東顧慮西，扭扭捏捏畏首畏尾，不堅守立法的權威性與保障公益，令人遺憾。

立法院司法及法制委員會今進行公益揭弊者保護法草案朝野黨團協商，由於「戴立紳條款」...
立法院司法及法制委員會今進行公益揭弊者保護法草案朝野黨團協商，由於「戴立紳條款」因無溯及既往而無法適用戴立紳，戴立紳受訪表示，會繼續努力完善立法，立法者扭扭捏捏畏首畏尾，令人遺憾。圖／報系資料照片
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立法院陳玉珍行政院

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