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遭國民黨開鍘 李縉穎：尊重但遺憾

2019-10-30 17:54聯合報 記者魏莨伊／台北即時報導

國民黨今日下午中常會開鍘以無黨籍參選新北市立委第10選區（土城）的郭家軍第一人李縉穎。李縉穎稍早受訪表示，他「尊重國民黨的決議，但也深表遺憾」，強調自己身為民眾黨創黨黨員是因認同其柔性政黨的理念，而以無黨籍身分參選則是「不希望有政黨的包袱」，盼大家更注重候選人特質、形象及理念。

李縉穎稍早現身台北市信義區，接受媒體聯訪表示，他尊重國民黨的決議，但也深表遺憾，遺憾原因是他2017年加入國民黨，正值國民黨最低谷，想傳達年輕人的聲音給國民黨聽到，進而改造國民黨，但後來卻發現，國民黨的環境確實不如預期，他最終是在台北市政府實現理想抱負。

身為民眾黨創黨黨員，李縉穎表示，他會加入民眾黨，是因為認同其柔性政黨的理念；柔性政黨的出現，也反映了台灣社會近年對政黨的界線越來越模糊，不希望被藍綠綁架。

李強調，以無黨籍身分參選，最重要原因是「我不希望有政黨的包袱啦！」希望大家更注重候選人本人的特質、形象以及理念，「盼用無黨籍，以我自己的理念跟形象，受到基層選民的認同。」

他也說，郭董一直都知道他是國民黨同時也是民眾黨黨員，自稱「藍領鑲白旗」，但今天郭董在開會，兩人還未有交流，但未來絕不影響柯市長和郭台銘先生的合作。

郭台銘辦公室發言人蔡沁瑜則表示，李縉穎是一個個案，之前已經強調，有關國民黨的黨紀處理問題，一直以來就國民黨的家務事，以不干涉為大原則。

蔡沁瑜表示，郭台銘的原則是希望給年輕人參政的機會，讓優秀的年輕人、一個在地的孩子，在土城能夠付出自己一生所學，他必須要好好去打拼，相信李縉穎在土城、三峽這邊會更努力去衝出他一番成績。至於輔選，藍委如有這方面的需要，認同我們理念的人，其實會再進行評估，願意去站台輔選的。

以無黨籍參選新北市立委第10選區（土城）的郭家軍第一人李縉穎稍早受訪表示，他「尊...
以無黨籍參選新北市立委第10選區（土城）的郭家軍第一人李縉穎稍早受訪表示，他「尊重國民黨的決議，但也深表遺憾」。記者魏莨伊／攝影
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