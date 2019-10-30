【重磅快評】韓國瑜的「遲到」與蔡英文的「延遲」

2019-10-30 17:36 聯合報 主筆室



媒體報導蔡英文總統於昨天的「磐石獎頒獎典禮」遲到半小時，以致主持人掰到辭窮好尷尬，總統府則反批媒體「錯誤報導，顛倒是非」。一場眾人見證下的總統公開活動竟仍引來兩極解讀，只怕是過度政治化的台灣才會有的特殊現象。

政治人物趕場遲到並非罕見，如今動輒引來媒體聚焦、分秒計算到場時間，說穿了仍是拜總統大選乃至高雄市長韓國瑜之賜。韓國瑜上任之後接連在幾個重要場合遲到，被媒體拿放大鏡檢視，反韓網民還整理出韓國瑜「遲到史」大酸特酸；而今換成蔡英文遲到被搬上檯面檢視，正是這波過度操作韓遲到話題之後的必然發展。

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不過，無論報導的媒體是否出於特定立場，仍得回歸事實面去檢視蔡英文究竟是否遲到。根據總統府前一日發出的行程通知，蔡英文預計下午二時廿分至五十五分出席頒獎典禮。依據典禮儀程安排慣例，這通常是指廿分時上台致詞頒獎、五十五分離場。換言之，總統府車隊理應於二時十五分左右將蔡英文送達會場，才有可能準時於廿分上台。

但事實是，蔡英文於二時廿五分到場、二時三十三分進場，二時卅五分主持人宣布：「典禮開始！」總統府也指因「路程稍有延遲」，因此照會主辦單位後於廿五分左右到達現場，也顯示蔡英文的確遲到了幾分鐘。至於蔡英文抵達後，因當時經濟部沈榮津部長正在台上致詞，為表示尊重於沈致詞完畢後再行進場，這幾分鐘的帳也確實無法算在她身上。

只讓人不解的是，享有交管禮遇的蔡英文遲到是事實，但總統府的態度不是檢討行程安排與流程，澄清說明之餘更不忘端出「錯誤報導，顛倒是非」重砲猛轟媒體，除了傲慢或政治操作，難道還有更好的解釋？

韓國瑜的「遲到」與蔡英文的「延遲」，說穿了都是因社會日趨對立、導致媒體亦樂於畸型監督之下的產物，整個國家社會卻不時繞著這個假議題空轉，反而輕忽國政之擘劃，這才是台灣讓人憂心的地方啊！