蔡總統親上火線 澄清三件事

2019-10-30 17:26 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ／即時報導



蔡英文總統下午親自澄清三件事，其中關於政府補助大型農機，蔡總統說，不只一次補助大型農機具，政府也補助小型農機具，且小型農機具補助是從今年3月就開始補助。對於選舉操作的說法，她表示，如果是選舉操作怎會在10月31日就截止了。

蔡英文今天下午出席「台北市室內設計裝修商業同業公會50周年會慶」，會後受訪時，主動澄清三件事。她說，第一個是總統府沒有向五月天去接洽要參加他們的演場會，所以這個消息是不確實的。

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蔡英文接著表示，第二是有媒體報導說她昨天去參加磐石獎頒獎典禮遲到半個鐘頭，大家都有看她公布的行程，預定到達的時間是2點20分，是有點耽擱，到的時間是2點25分，經濟部長沈榮津已經在講話，所以就在外面等到2點30分才進場。

蔡英文指出，第三個不實傳聞是農機，她相信昨天很多媒體都在現場，她講的很清楚，不只是補助大型農機，政府也補助小型農機具，尤其是小型農機具是從今年3月就開始補助，到今年10月31日就截止了，所以還沒申請的趕快去申請，小型農機具申請到補助的已經超過7萬人，她要再講一次，這不是選舉操作，如果是選舉操作，就不會在10月31日就截止了。